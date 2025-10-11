Presente de viagem, vodca russa ajuda a salvar homem intoxicado por metanol

Uma vodca russa ajudou a salvar um homem de 55 anos intoxicado por metanol após tomar uma bebida adulterada em Guarulhos, na Grande São Paulo.

O que aconteceu

A vodca foi levada pela sobrinha de Cláudio Crespi ao hospital em que ele está internado. A bebida estava na casa de Camila Crespi há cerca de cinco meses, quando uma amiga da advogada a presenteou com a garrafa.

Cláudio foi atendido na UPA da Vila Maria, na zona norte da capital paulista, quando teve os primeiros sintomas. Ele havia bebido uma dose de vodca em um bar na avenida Guarulhos e, no dia seguinte, em 27 de setembro, foi socorrido por um amigo que o levou para o hospital. "Ele já estava com bastante dor abdominal, confusão mental, não lembra como foi parar na UPA", conta a advogada.

Com falta de ar, os médicos decidiram intubar o comerciante assim que ele deu entrada na UPA. Segundo Camila, desde o início, os profissionais "perceberam a gravidade do caso". Na sequência, ele foi transferido para o Hospital Municipal José Storopolli, na Vila Maria também.

Quando Cláudio chegou, os médicos na emergência falaram do antídoto, mas o produto estava em falta no hospital. "Viram que não tinha o fomepizol nem o etanol farmacêutico, que é o que eles utilizam", relembra a advogada. Ela conta que um primo médico, que acompanhou toda a situação do tio, pediu para que a família fosse atrás de um destilado na ausência do antídoto.

Saímos de madrugada atrás do destilado e não tinha nada aberto. Meu marido lembrou da vodca russa que tínhamos ganhado de uma amiga de viagem. Fui para casa pegar a garrafa e voltei para o hospital. Entreguei a bebida nas mãos do meu primo médico, que viu que era 40% de álcool [precisava ser no mínimo 30%], e ele levou para a emergência junto com os outros médicos para administrar na sonda.

Camila Crespi, advogada

Segundo a sobrinha de Claudio, o comerciante tomou a solução com a vodca russa por quatro dias. O período foi o mesmo em que ele ficou em coma para reduzir, assim, o índice de metanol no corpo. Além da bebida, ele fez hemodiálise e tomou uma solução com bicarbonato para "combater a acidez no sangue". "O que limpou mesmo foi a hemodiálise", afirma Camila.

Internado há 15 dias, a expectativa é que Cláudio receba alta amanhã. O comerciante fala e anda normalmente, mas a visão ainda não voltou totalmente. "Ele não perdeu a visão, está com baixa visão e não consegue ver as cores ou luminosidade. Está fazendo o tratamento com os oftalmologistas da equipe do doutor Fábio Ejzenbaum da Santa Casa", explica a advogada. O procedimento também inclui o uso de corticoide para "desinflamar o nervo óptico".

Camila disse que a família ainda não pensou sobre abrir um boletim de ocorrência contra o bar. "Estamos preocupados com o bem-estar dele no momento", afirma. A confirmação da intoxicação por metanol foi confirmada pelo hospital em 29 de setembro, dois dias após a internação de Cláudio.

Garrafa de vodca russa foi usada para salvar homem intoxicado por metanol Imagem: Arquivo pessoal

Uso do etanol contra o metanol

O uso de metanol deve ser feito por sonda, em ambiente hospital e sob supervisão de uma equipe de saúde. Reportagem do UOL mostrou que o produto pode ser usado na ausência de medicamentos como o fomepizol. O uso do etanol para combater o metanol parte da ideia de "manter o fígado ocupado" com outra substância, evitando assim a metabolização do metanol, explica o toxicologista Alvaro Pulchinelli, diretor técnico da toxicologia Pardini, do Grupo Fleury.

O ácido fórmico, produzido pela metabolização do metanol, envenena as mitocôndrias. Enquanto o acetato produz energia e cria moléculas importantes no corpo, o ácido fórmico atinge as centrais energéticas das células. Com isso, uma pessoa exposta ao metanol pode entrar em acidose metabólica grave, que é quando há acúmulo excessivo de ácido no corpo.

O estado de São Paulo registrou 25 casos confirmados de intoxicação por metanol em bebida alcóolica adulterada. Outros 160 estão em investigação, segundo balanço divulgado ontem pelo governo estadual. Dos 25 confirmados, cinco resultaram em mortes. Há seis óbitos em investigação.