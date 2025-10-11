Topo

Notícias

Vários feridos após tiros disparados em mercado de uma cidade alemã, diz DPA

11/10/2025 14h11

(Reuters) - Várias pessoas ficaram feridas depois que um desconhecido disparou tiros em um mercado na cidade alemã de Giessen, informou a agência de notícias DPA neste sábado, citando a polícia.

O jornal Bild, citando a polícia, disse que o suspeito estava fugindo, mas que não havia mais perigo para o público em geral. Não ficou imediatamente claro quantas pessoas ficaram feridas, e as circunstâncias que envolveram o incidente não eram imediatamente conhecidas.

(Reportagem de Matthias Williams)

