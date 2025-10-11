Topo

Notícias

TV Brasil e Canal Gov transmitirão Círio de Nazaré neste domingo

11/10/2025 16h48

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) prepara uma ampla operação para transmitir ao vivo, no próximo domingo (12), o Círio de Nazaré, diretamente de Belém (PA). A cobertura envolverá três frentes: a TV Brasil, em parceria com a TV Cultura do Pará, emissora que integra a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP); o Canal Gov, em colaboração com o Ministério do Turismo; e a TV Brasil Internacional, que vai replicar a transmissão para ampliar a visibilidade global do evento.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil pelo Iphan e Patrimônio da Humanidade pela Unesco, o Círio é uma das maiores manifestações religiosas do mundo, reunindo milhões de fiéis em procissão pelas ruas de Belém. A tradição, iniciada em 1793, é um marco da cultura amazônica e do turismo religioso brasileiro.

Das 7h às 8h, a TV Brasil transmite o início da procissão. Além do acompanhamento do percurso em tempo real, a programação contará com entrevistas realizadas em um estúdio panorâmico, reportagens sobre os símbolos e tradições do Círio e apresentações musicais ao vivo. A cobertura retorna às 12h com a chegada da imagem peregrina à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, um dos pontos culminantes da celebração.

O Canal Gov e a TV Brasil Internacional vão exibir um programa especial diretamente da Casa do Turismo, com duração de 2h30, apresentando a procissão em tempo real, entrevistas com autoridades e conteúdos sobre turismo religioso e cultura paraense.

"O Círio é uma tradição religiosa encravada na história de Belém e para nós da EBC é um orgulho poder transmitir novamente essa manifestação genuína da cultura popular, em parceria com a TV Cultura do Pará e com o Ministério do Turismo, cumprindo uma das missões estipuladas em nossa lei de criação que é dar visibilidade nacional à diversidade cultural e regional do país", afirma o Diretor-Geral da EBC, Bráulio Ribeiro.

A transmissão também destacará a importância do turismo religioso no Brasil, segmento que movimenta cerca de R$ 15 bilhões por ano, segundo dados do Ministério do Turismo. Em 2025, o Círio ganha ainda mais relevância internacional por ocorrer no mesmo ano em que Belém sediará a COP30, conferência global sobre mudanças climáticas.

Serviço

Círio de Nazaré ao vivo

TV Brasil: das 7h às 8h e a partir das 12h 

Canal Gov e TV Brasil Internacional: das 10h às 12h30;

Disponível também pelo TV Brasil Play e nos canais oficiais da TV Brasil, Canal Gov e EBC Internacional. 

círio de nazaré tv brasil internacional programação

 

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

'Finalmente sentimos esperança' de um retorno dos reféns, celebra multidão em Tel Aviv

Itália confirma favoritismo e vence Estônia (3-1) nas Eliminatórias

Moro elogia Fux após pedido de vista e aposta em reversão de ação contra ele no STF

'Não sei quem matou Odete Roitman', brinca delegada do DHPP de SP em vídeo

Anvisa apreende e proíbe venda de oito produtos para alisamento de cabelos

Lula decola para Roma e deve escolher novo ministro do STF na volta ao país

Morre a atriz vencedora do Oscar Diane Keaton, aos 79 anos

Egito reunirá líderes globais, incluindo Trump, em Sharm el-Sheikh sobre guerra de Gaza

Restaurante Jamile, que tem Fogaça como chef, fez reforma sem alvará

Dirigente do Hamas diz que libertação dos reféns começará na 2ª feira de manhã

Anvisa proíbe venda de mais de 15 produtos de cannabis e de cogumelo