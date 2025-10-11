Trump, de 79 anos, tem "idade cardíaca" de 65 anos, diz médico

Por Trevor Hunnicutt e Gram Slattery e Steve Holland

WASHINGTON (Reuters) - Donald Trump foi considerado com "saúde excepcional" em uma avaliação médica, disse o médico do presidente dos Estados Unidos em um memorando divulgado pela Casa Branca na noite de sexta-feira, com sua "idade cardíaca" 14 anos mais jovem do que a "idade cronológica".

Trump, de 79 anos, foi a pessoa mais velha a assumir a Presidência dos EUA quando reassumiu a Casa Branca em janeiro, e é a segunda pessoa mais velha a servir como presidente do país.

No cargo, o presidente republicano tem mantido uma agenda de alto ritmo e uma predileção por carne vermelha. No domingo, ele planeja viajar para o Oriente Médio depois de intermediar um acordo de cessar-fogo em Gaza.

"Trump continua com uma saúde excepcional, exibindo um forte desempenho cardiovascular, pulmonar, neurológico e físico", disse o médico de Trump, Sean Barbabella, no memorando, que foi enviado à secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt.

Trump também realizou exames preventivos de saúde e recebeu imunizações, incluindo vacinas anuais contra a gripe e vacinas de reforço atualizadas contra a Covid-19, em preparação para sua próxima viagem internacional.

"Sua idade cardíaca -- uma medida validada de vitalidade cardiovascular via ECG -- foi considerada aproximadamente 14 anos mais jovem do que sua idade cronológica", dizia o memorando, que tinha apenas alguns parágrafos.

A saúde de Trump tem sido um foco de atenção um ano depois que o presidente norte-americano, Joe Biden, desistiu de sua candidatura à reeleição em 2024 em meio a perguntas sobre sua aptidão para o cargo. Durante a campanha presidencial do ano passado, Trump contrastou com Biden, apresentando-se como mais jovem e em forma.

Trump chegou ao Walter Reed National Military Medical Center, um hospital em Bethesda, Maryland, que há muito tempo atende presidentes, pela manhã para o que a Casa Branca chamou de check-up anual de rotina, além de uma reunião e comentários com as tropas.

A visita ocorreu apenas seis meses depois de ele ter feito um exame físico extensivo.

Em julho, a Casa Branca divulgou que Trump estava com inchaço na parte inferior das pernas e hematomas na mão direita, depois que fotografias mostraram o presidente com tornozelos inchados e maquiagem cobrindo a parte afetada da mão.

Barbabella disse em uma carta divulgada pela Casa Branca na época que os testes confirmaram que o problema nas pernas era devido à "insuficiência venosa crônica", uma condição benigna e comum, especialmente em pessoas com mais de 70 anos de idade.

O médico disse que o hematoma na mão de Trump era consistente com uma pequena irritação nos tecidos moles causada pelo aperto de mão frequente e pelo uso de aspirina, que Trump toma como parte de um "regime padrão de prevenção cardiovascular".

Desde então, a Casa Branca tem minimizado as preocupações com a saúde de Trump, sem detalhar como o problema da perna está sendo tratado.