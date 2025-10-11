Três pessoas ficam feridas após disparos em cidade alemã - Suspeito efetuou tiros dentro e fora de uma casa de apostas no centro comercial de Giessen. Vítimas não correm risco de vida, diz polícia. Motivação do crime ainda não está clara.Três pessoas ficaram feridas neste sábado (11/10) após um atirador realizar disparos em uma casa de apostas emGiessen, cidade localizada na região central da Alemanha. Segundo informações da polícia, elas não correm risco de vida.

De acordo com relatos, o suspeito entrou no estabelecimento e realizou cerca de quatro disparos. Depois, ainda teria efetuado outro tiro do lado de fora, antes de fugir a pé. A casa de apostas fica em uma área comercial central da cidade. Segundo uma testemunha, o atirador chegou correndo e tudo aconteceu muito rápido.

Poucas horas após o incidente, a polícia prendeu um suspeito. Segundo as autoridades de segurança, o motivo do crime ainda não está claro, bem como não há informações sobre se o autor e as vítimas se conheciam. No entanto, a população não corre mais perigo, afirmou a corporação.

Crime mobilizou agentes

Após o incidente, que ocorreu durante a tarde, no horário local, a polícia isolou a região da praça central, próximo a um terminal de ônibus e a uma zona de pedestres. Vários veículos de patrulha foram estacionados em frente ao estabelecimento e a perícia foi chamada para atuar na área.

Segundo informações do jornal alemão Bild, o autor do crime teria usado uma arma curta, como uma pistola, e já tinha passagem pela polícia. A busca pelo suspeito mobilizou dezenas agentes, tanto uniformizados, quanto à paisana.

