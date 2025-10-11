Topo

Tiros são trocados entre forças paquistanesas e afegãs ao longo da fronteira

11/10/2025 16h38

Por Mohammad Yunus Yawar e Mushtaq Ali

ISLAMABAD (Reuters) - Forças do Paquistão e do Afeganistão trocaram tiros ao longo da fronteira neste sábado, com o Taliban afegão atacando postos paquistaneses, de acordo com autoridades de segurança dos dois países, após um ataque aéreo paquistanês em Cabul nesta semana.

As forças do Taliban alegaram ter capturado dois postos de fronteira paquistaneses, de acordo com autoridades locais na província de Helmand, no sul do país.

Autoridades de segurança paquistanesas confirmaram confrontos em mais de cinco pontos na fronteira, afirmando que estavam revidando.

O Afeganistão prometeu reagir após o que disse serem ataques aéreos paquistaneses na capital Cabul e na província de Paktika, no leste do país, na quinta-feira. Islamabad não confirmou nem negou os ataques aéreos.

