Topo

Notícias

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 33,5 milhões; confira números e time

Adriano Machado/Reuters
Imagem: Adriano Machado/Reuters
do UOL

Colaboração para o UOL

11/10/2025 20h18

A Timemania sorteou hoje os números e o time do coração no concurso 2306.

O que aconteceu:

Os números sorteados foram 11-17-51-69-71-72-76.

Relacionadas

Lotomania acumula e prêmio sobe para R$ 1,1 milhão; confira números

Dupla Sena: Aposta do PR ganha R$ 16,5 milhões; confira números sorteados

O time do coração é o São Paulo.

O prêmio estimado é de R$ 33,5 milhões.

A Caixa ainda não divulgou se houve apostas vencedoras. Assim que o fizer, o texto será atualizado.

Como faço para participar do próximo sorteio da Timemania?

Você precisa fazer uma aposta de dez números, mais o time do coração, nas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Cada concurso sorteia sete números e um time do coração. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio.

Quanto custa apostar na Timemania?

Só há uma modalidade da aposta: 10 números e o time do coração. Para isso você paga R$ 3,50.

E quais são as minhas chances de ganhar na Timemania?

Como existe apenas uma forma de apostar, a chance de levar o principal prêmio, com sete acertos, é uma em 26.472.637. Para acertar seis números, a chance é uma em 216.103. Já o time do coração é mais fácil: uma em 80.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Lotofácil tem prêmio estimado de R$ 7 milhões; veja dezenas sorteadas

Timemania: Prêmio estimado é de R$ 33,5 milhões; confira números e time

Com prêmio de R$ 746 mil, veja números sorteados da Quina

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 27 milhões; confira dezenas

Defesas de Filipe Martins e Marcelo Câmara enviam alegações finais ao STF

+ Milionária pode pagar prêmio de R$ 173 milhões; veja números e trevos

Reforço do Cruzeiro brilha em vitória da Colômbia sobre a Espanha (3-2) no Mundial Sub-20

As questões em aberto do acordo de paz entre Israel e Hamas

Corinthians goleia Boca Juniors e vai à semi da Libertadores Feminina

Polícia apreende 800 garrafas e tonéis de bebida manipulada em SP

'Finalmente sentimos esperança' de um retorno dos reféns, celebra multidão em Tel Aviv