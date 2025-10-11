Blush 3 em 1 da Ollie ou da Bauny? Testamos e dizemos qual vale mais a pena

Aliados de quem gosta de praticidade no dia a dia, os produtos de maquiagem que têm mais de uma função estão em alta e, por isso, resolvi testar os blushes 3 em 1 da Ollie e da Bauny, que também podem ser usados como batom e sombra.

Apesar de terem a mesma proposta, eles possuem texturas e acabamentos diferentes. Mas qual vale mais a pena? Confira a seguir minha experiência com cada um deles.

Textura e aplicação: No quesito textura, os dois produtos são bem diferentes. O blush da Bauny é líquido, enquanto o da Ollie é em bastão. O que mais gosto para o uso no dia a dia é o da Ollie. Segundo a marca, ele possui ativos como vitaminas E e C, ácido hialurônico e ainda oferece proteção solar. O que conta não são só esses benefícios, mas também a sua facilidade de aplicação.

Por ser em bastão, para utilizá-lo, basta passá-lo na área rosto e espalhar com o próprio dedo ou com uma esponja, se preferir. Para a correria do dia a dia e retoques, quando estou na rua, faço essa aplicação com os dedos mesmo.

Já para sair à noite, eu prefiro o produto da Bauny porque acredito que a cor dele fica mais marcante. Para a aplicação, é necessário esponja de maquiagem. Por ter textura líquida, se utilizar os dedos, a pele fica marcada.

O blush da Bauny é líquido, enquanto o da Ollie é em bastão Imagem: Simone Machado/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Pigmentação e acabamento: Testamos a cor coral nos dois produtos. Eles possuem boa pigmentação e duram algumas horas no rosto —no meu caso, eles duram em torno de quatro horas, sem precisar de retoque.

Por ser líquido, o blush da Bauny tem uma cor mais forte, com mais pigmentos e com acabamento mate. Por isso, ele é o meu preferido nesse aspecto. Com apenas uma pontinha do pincel aplicador já é possível fazer o blush ou a sombra. Nos lábios, o mesmo. E ele não craquela.

Com o produto da Bauny (à esq.) e com o bastão da Ollie (à dir.) Imagem: Simone Machado/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Embalagem: A embalagem que mais me agradou foi a da Ollie. O produto vem em bastão, semelhante a um batom, e tem textura igualmente firme. Além disso, a embalagem é pequena e bem prática para carregar na bolsa.

Rendimento: Os dois são pequenos. O produto da Ollie tem 4,5 gramas e o da Bauny possui 5 gramas. Apesar do tamanho, eles têm um bom rendimento na hora de fazer a aplicação —acredito que vão durar mais quatro ou cinco meses.

O produto da Ollie tem 4,5 g e o da Bauny possui 5 g Imagem: Simone Machado/Colaboração para o Guia de Compras UOL

Custo-benefício: O produto da Bauny tem melhor custo-benefício e entrega uma boa maquiagem. Já para quem busca um produto que tenha vitaminas e ácido hialurônico em sua composição, o bastão da Ollie vale o investimento, pois produtos que possuem esses componentes em suas fórmulas costumam ser mais caros.

Qual mais gostei

Considero os dois produtos bons, entregam o que prometem e ajudam muito na hora de fazer uma maquiagem básica por terem três funções em um único produto.

Mas, entre os dois, o meu preferido é o bastão da Ollie, devido à textura, ao acabamento e à praticidade de uso.

