SP tem alerta de chuva e ventos fortes entre sábado e segunda; veja previsão

O fim de semana será de tempo instável em várias regiões do Estado de São Paulo. Segundo a Defesa Civil, entre sábado, 11, e segunda-feira, 13, a aproximação de uma nova frente fria deve trazer chuvas generalizadas, com possibilidade de raios, rajadas de vento de até 75 km/h e queda de granizo em pontos isolados.

No decorrer deste sábado, o sol aparece entre muitas nuvens e favorece a elevação das temperaturas. As máximas podem chegar aos 24°C e índices de umidade acima dos 60%.

O domingo segue com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Os termômetros variam entre mínimas de 16°C e máximas de que podem chegar aos 29°C, enquanto os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 45%.

Entre o final da tarde e o início da noite a aproximação de uma frente fria deve causar chuvas na forma de pancadas isoladas na Grande São Paulo.

Na segunda-feira, 13, a propagação da frente fria pelo litoral provoca uma mudança mais acentuada. As temperaturas devem variar entre mínimas de 18°C e máximas de 24°C.

As pancadas de chuva variam de moderada a forte intensidade e devem atingir a Grande São Paulo já no decorrer da manhã, com rajadas de vento que podem superar os 60Km/h, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores.