Soldados se juntam a manifestantes da Geração Z em protesto em Madagascar

ANTANANARIVO (Reuters) - Manifestantes em Madagascar neste sábado entraram na Praça 13 de Maio, em Antananarivo, pela primeira vez desde o início das demonstrações no mês passado, escoltados por militares depois que alguns soldados declararam seu apoio ao movimento liderado por jovens.

Os protestos, inspirados nos movimentos liderados pela Geração Z no Quênia e no Nepal, começaram em 25 de setembro devido à escassez de água e eletricidade, mas desde então aumentaram, representando o desafio mais sério ao governo do presidente Andry Rajoelina desde sua reeleição em 2023.

Mais cedo neste sábado, alguns soldados de uma unidade do Exército que ajudou Rajoelina a tomar o poder em um golpe de 2009 pediram aos outros soldados que desobedecessem às ordens e apoiassem os protestos liderados por jovens, informou a mídia local.

A unidade de elite Capsat, que desempenhou um papel fundamental na ascensão de Rajoelina, emitiu um raro apelo público de solidariedade aos manifestantes que pedem sua renúncia.

Vídeos que circularam nas mídias sociais mostravam soldados da Capsat pedindo aos colegas de tropa que "apoiassem o povo".

Líderes militares, incluindo o chefe de gabinete e um oficial sênior do Ministério das Forças Armadas, pediram que as tropas se envolvessem em discussões e diálogos.

Um vídeo transmitido pela mídia local mostrou que dezenas de soldados saíram dos quartéis para escoltar milhares de manifestantes até a Praça 13 de Maio, palco de muitas revoltas políticas, que havia sido fortemente vigiada e proibida durante os distúrbios.

Mais tarde, o chefe do Estado-Maior do Exército, General Jocelyn Rakotoson, fez uma declaração transmitida pela mídia local pedindo aos cidadãos que "ajudem as forças de segurança a restaurar a ordem por meio do diálogo".

Ele também pediu aos líderes da igreja que "mediassem a situação que está ocorrendo no país".

Os manifestantes estão exigindo que Rajoelina renuncie, peça desculpas ao país e dissolva o Senado e a comissão eleitoral.

Na semana passada, Rajoelina demitiu seu gabinete e nomeou um novo primeiro-ministro.

Pelo menos 22 pessoas foram mortas e 100 ficaram feridas nos distúrbios, de acordo com a Organização das Nações Unidas. O governo malgaxe contestou os números, com Rajoelina dizendo esta semana que 12 pessoas foram mortas nos protestos.

