'Serial killer' da feijoada fingiu gravidez e matou ex por herança, diz MP

Ana Paula Veloso (esquerda) e Michele Paiva da Silva (direita) são suspeitas de matar o idoso envenenado Imagem: Reprodução/ Polícias de SP e RJ
Luana Takahashi
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 05h30

A mulher presa suspeita de matar envenenado um idoso com uma feijoada no Rio de Janeiro também é investigada por outras três mortes. Em um dos casos, ela teria fingido uma gravidez e matado o namorado para ser reconhecida como herdeira dele.

O que aconteceu

Ana Paula Veloso, 36, também teria matado envenenado o companheiro Hayder Mhazres, 21, —que era da Tunísia e estava em São Paulo desde março. A informação foi apresentada à Justiça no dia 3 de setembro pelo Ministério Público de São Paulo em uma denúncia, que a acusa de quatro homicídios qualificados.

Dias após matar o idoso Neil Corrêa da Silva, a mulher conheceu Hayder por um aplicativo de relacionamento. Ainda de acordo com o MP, depois de pouco tempo de relacionamento com o homem, ela passou a alegar que estava esperando um filho dele.

Diante da suposta gravidez, ela sugeriu que se casassem, mas o tunisiano recusou. Na sequência, ela o matou com chumbinho no dia 23 de maio no Brás, região central de São Paulo.

Contrariada, e objetivando angariar recursos financeiros de qualquer modo, envenenou também os alimentos de seu novo namorado, ceifando sua vida de modo semelhante a todos os demais. Rodrigo Merli Antunes e Vani Caceres Stefanoni, promotores de Justiça

Após o assassinato de Hayder, ela exigiu dos familiares dele que a reconhecessem como herdeira. Caso Ana Paula realmente estivesse grávida, ela teria direito a administrar a herança do filho se a união estável fosse comprovada e a gravidez fosse bem-sucedida, explicou Vanessa Paiva, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, ao UOL.

Filha contratou Ana Paula para matar pai

Neil, de 65 anos, morreu no dia 26 de abril deste ano após comer uma feijoada envenenada. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, mas não sobreviveu. O corpo dele foi exumado ontem para passar por perícias que ajudem na investigação.

A filha Michele Paiva da Silva o teria matado com a ajuda de Ana Paula. As duas já haviam estudado direito na mesma sala, mas a "serial killer" se mudou para Guarulhos em janeiro deste ano e transferiu também os estudos para o município. Apesar disso, ainda mantiveram contato depois disso.

Michele teria prometido pagar R$ 4 mil a Ana Paula para ir a Duque de Caxias matar Neil. A filha, então, teria levado a colega até a residência do pai, onde envenenaram o prato de comida dele e o presenciaram tendo os primeiros sintomas.

Ana Paula testou a potência do veneno em 10 cachorros antes de colocar na feijoada. Conforme a investigação, ela quis "testar o método e o tempo" de ação do chumbinho nos bichos para saber a dosagem correta a ser colocada na comida do idoso.

Michele foi presa na segunda-feira (6) pela morte do pai em frente à faculdade no bairro Engenho Novo, na zona norte do Rio. O celular dela foi apreendido e será analisado. Por meio dele, as polícias dos dois estados pretendem identificar possíveis conexões com outros envolvidos e também a motivação dos crimes. Testemunhas já estão sendo ouvidas pelas equipes.

Polícia descobriu mortes em série

Além de Neil e Hayder, outras duas mortes ocorreram em Guarulhos. Marcelo Hari Fonseca teria sido morto em janeiro deste ano e era dono de uma casa que Ana Paula alugava. MP argumenta que ela tenha realizado o crime para se "apoderar de modo exclusivo da casa". A segunda vítima foi uma amiga dela, Maria Aparecida Rodrigues, que ela teria matado para incriminar um policial militar com quem se relacionava.

Em julho, Ana Paula foi presa e Justiça Paulista também aceitou denúncia contra ela pelas quatro mortes. Em decisão proferida em setembro, o juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo, da Vara do Júri de Guarulhos, manteve a prisão cautelar dela "para resguardar a ordem pública".

Ela foi enquadrada como "serial killer". "Além da gravidade em concreto das infrações cometidas ser indiscutível, bem como de estarmos diante de uma verdadeira serial killer", diz o MP.

Michele sabia dos crimes da amiga, diz delegado. Ao UOL, Halisson Ideião, da 1ª DP de Guarulhos, afirmou que, até o momento, não há informações que ela tenha participado das outras mortes da serial killer, mas que tinha conhecimento dos fatos.

O UOL entrou em contato com a defesa de Ana Paula e aguarda retorno. A reportagem também tenta localizar o advogado de Michele, o espaço segue aberto para manifestação.

