Segurança vitalícia: o que é benefício dado a ministros aposentados do STF

Fachada do edifício sede do Supremo Tribunal Federal - Marcello Casal Jr./Agência Brasil
11/10/2025 05h30

O ministro do STF Luís Roberto Barroso anunciou que irá se aposentar nos próximos dias. Assim como os demais ministros que já deixaram a corte, ele terá direito a segurança vitalícia.

O que é o benefício

Decisão unânime dos ministros garantiu escolta permanente da polícia judicial do STF mesmo após a aposentadoria. O serviço será mantido por tempo indeterminado e dependerá de avaliações institucionais sobre o risco. A aprovação ocorreu em votação realizada em junho.

O STF não divulgou a estimativa de gastos com a medida. O serviço é prestado pela própria estrutura de segurança institucional do Supremo.

A ideia foi levada pelo próprio Barroso, então presidente do Supremo, aos colegas. À época, ele disse que a decisão não significava privilégio, mas uma proteção diante das ameaças que se agravaram nos últimos anos.

A segurança pessoal era restrita a três anos após a aposentadoria. Em 2023, o STF passou a permitir a prorrogação do prazo, por mais três anos, se o ministro solicitar. A decisão foi tomada a partir de um pedido do ministro Marco Aurélio Mello, aposentado em 2021.

Marco Aurélio defendeu que a proteção fosse permanente. Em manifestação enviada à corte, classificou os tempos atuais como "estranhos" e defendeu a "constância desse benefício institucional".

Barroso levou a proposta à votação no plenário virtual. Ele afirmou que a escalada de ameaças e o atentado com explosivos ao edifício-sede, em novembro de 2024, demonstram que os riscos não cessam com a saída do cargo.

No voto, o então presidente do STF registrou que "o contexto que fundamentou a decisão do Tribunal pela ampliação do tempo de prestação dos serviços de segurança não sofreu melhora até o momento. Ao contrário, agravou-se, como demonstrado pelo atentado com explosivos ao prédio do STF, ocorrido em 13 de novembro de 2024, e por reiteradas ameaças graves dirigidas a Ministros da Corte".

Em outra manifestação, Barroso destacou a dificuldade de vida pública para os ministros fora do cargo. Segundo ele, o Brasil se tornou "mais agressivo, mais violento", o que impede que ex-integrantes do Supremo frequentem espaços públicos sem escolta.

Como funciona plano de segurança

Ele foi criado pela Instrução Normativa nº 180/2014. Ele tem como finalidade prevenir ataques contra ministros, servidores, instalações, documentos e sistemas da Corte.

A segurança pessoal dos ministros é a prioridade. As medidas são aplicadas em sessões plenárias, audiências públicas, palestras, eventos externos e nas residências oficiais, podendo ser ostensivas ou veladas. O detalhamento está em um manual reservado, de acesso restrito à cúpula administrativa do tribunal.

O plano também organiza a proteção das áreas e prédios do Supremo. As dependências são classificadas em áreas livres (recepção e calçadas externas), áreas restritas (restaurante, biblioteca, gabinetes com acesso controlado) e áreas sigilosas (gabinetes de ministros, presidência, sala de controle, arquivos e CPD).

O sistema de vigilância inclui barreiras físicas e monitoramento eletrônico. O STF dispõe de câmeras de CFTV, alarmes, detectores de movimento, controle de acesso digital e rotas de fuga permanentemente desobstruídas.

A proteção se estende ainda a documentos e informações sigilosas. Há normas próprias de segurança da informação e um plano de prevenção de sinistros, que prevê manutenção predial, inventário de arquivos e medidas contra incêndios, enchentes e riscos biológicos.

O acesso às instalações é rigidamente controlado. O uso de crachá é obrigatório, visitantes precisam de acompanhamento e revistas pessoais podem ocorrer quando detectores eletrônicos não estão disponíveis.

* Com informações do Estadão Conteúdo

