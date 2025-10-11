Topo

'Quase em consenso', diz Trump sobre acordo de paz entre Israel e Hamas

Moradores retornam para faixa de Gaza após o fim da guerra - Eyad Baba/STR/AFP
Moradores retornam para faixa de Gaza após o fim da guerra Imagem: Eyad Baba/STR/AFP
11/10/2025 11h55

O presidente americano Donald Trump afirmou que Israel e o Hamas concordaram em quase todos os pontos sobre os próximos passos que selarão a paz na região após dois anos de guerra.

O que aconteceu

O comentário foi feito na sexta-feira e amplamente divulgado pela imprensa internacional. "Alguns detalhes, como em qualquer outra situação, ainda serão resolvidos", declarou o presidente dos EUA. Ele também afirmou que os reféns em poder do Hamas precisam ser libertados imediatamente, pois estão "em péssimas condições".

"Eles estão cansados de brigar", disse Trump. Por isso, o presidente americano acredita que o cessar-fogo não será rompido. Ele afirmou ainda que vários líderes mundiais —entre eles, o da França e o da Alemanha— vão se reunir no Cairo, Egito, na segunda-feira, para discutir o futuro de Gaza.

Milhares de palestinos estão retornando para o norte de Gaza após a declaração do fim da guerra. Ainda há dúvidas sobre quem governará o território e se o Hamas será desarmado.

Israel já começou a transferir os presos que devem ser trocados pelos reféns que continuam sob poder do Hamas. O país deve liberar 250 prisioneiros —alguns condenados à prisão perpétua por ataques letais— em troca de 48 reféns, estejam eles vivos ou mortos.

Tropas americanas não irão para Gaza, mas o exército afirma que os Estados Unidos ajudarão a manter a paz na região. O almirante Brad Cooper, responsável pelo comando americano, publicou uma nota na rede social X dizendo que visitou o local e que as forças dos EUA vão apoiar a "estabilização pós-conflito". "Os filhos e as filhas da América, em uniforme, estão atendendo ao chamado para levar a paz ao Oriente Médio. (...) Esse grande esforço será realizado sem tropas americanas em solo em Gaza", declarou Cooper. Contudo, 200 soldados americanos estarão presentes para auxiliar na troca de prisioneiros por reféns.

Em comunicado, o Unicef afirmou que está pronto para enviar ajuda humanitária às crianças palestinas "que sofreram com esses dois anos de guerra". Em nota, a agência disse que tem mais de 1.300 caminhões preparados para levar "barracas, itens nutricionais, medicamentos e vacinas essenciais, kits de aprendizagem e recreação, além de suprimentos de água e saneamento".

Além disso, o Unicef informou que possui "equipes e parceiros dedicados atuando no local para fazer a diferença na vida das crianças". Agências de notícias registram que alimentos e suprimentos já começaram a chegar à região.

