Quase 400 quilos de cocaína apreendidos e 14 presos na Guatemala

11/10/2025 13h31

As forças de segurança guatemaltecas apreenderam 393 quilos de cocaína e prenderam 14 pessoas, incluindo uma mulher, em uma operação no sul do país, informou a polícia neste sábado (11).

A operação "estratégica" foi coordenada após os policiais serem "alertados por moradores sobre a presença de vários indivíduos armados dentro de uma casa", disse o porta-voz da polícia, Edwin Monroy, a repórteres. 

A apreensão e a prisão ocorreram na cidade de Escuintla, na costa do Pacífico. 

Quatorze guatemaltecos foram presos na residência, incluindo uma mulher, e um arsenal composto por 10 pistolas de diferentes calibres, cinco carabinas e munições de diferentes calibres foi apreendido, acrescentou. 

A droga estava escondida dentro de um contêiner e as autoridades a avaliaram em mais de 5 milhões de dólares (27,2 milhões de reais).

Cartéis internacionais usam a América Central como porta de entrada para o tráfico de cocaína para os Estados Unidos, o maior consumidor mundial da droga. Washington estima que 90% da cocaína que chega aos Estados Unidos passa pelo México e pela América Central em pequenos aviões, lanchas e minissubmarinos 

Em 2024, as autoridades guatemaltecas apreenderam 18,2 toneladas de cocaína, segundo dados oficiais.

