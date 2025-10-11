Polícia apreende 800 garrafas e tonéis de bebida manipulada em SP
Um homem de 42 anos foi preso ontem em uma ação contra uma fábrica clandestina de bebidas em Tatuí, interior de São Paulo. Foram apreendidas mais de 800 garrafas vazias e diversos galões, alguns deles cheios com bebida manipulada.
O que aconteceu
Agentes da Polícia Civil chegaram ao local após uma denúncia. A fábrica clandestina ficava em um depósito onde foram encontradas garrafas cheias e vazias, tonéis com líquidos, substâncias químicas utilizadas na adulteração e materiais usados em rinhas de galos, segundo informações divulgadas pelo governo de São Paulo.
Foram apreendidos 210 litros de destilados armazenados em galões de 50 e 20 litros. Os policiais também apreenderam 38 garrafas com bebida alcoólica, 1.771 tampas, 1.252 rolhas de madeira, rótulos, corantes e pigmentos.
Um adolescente de 17 anos estava no local. Ele disse aos agentes da polícia que trabalhava lá há cerca de um ano, auxiliando no manuseio e envase das bebidas. O espaço tinha péssimas condições sanitárias, conforme as informações das autoridades.
O homem responsável pelo esquema foi encontrado em outro endereço e preso em flagrante. Ele disse aos policiais que se tratava de produção artesanal. O adolescente foi ouvido na presença de um responsável legal e liberado para responder ao processo na Vara da Infância e Juventude. A ação foi realizada por uma força-tarefa do governo de SP que atua contra a contaminação de bebidas com metanol.