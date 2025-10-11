Topo

PM é baleado e morto durante romaria ao Santuário de Aparecida

11/10/2025 15h42

Um policial militar de 30 anos de idade que fazia a romaria até o Santuário Nacional de Aparecida foi morto a tiros durante um assalto na madrugada deste sábado (11) no trecho de Lorena da Rodovia Presidente Dutra. Ele trabalhava na corporação há 10 anos e deixa esposa e dois filhos, um menino de 4 anos e uma menina de 1 ano e 4 meses.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizavam uma ação de fiscalização quando foram acionadas por um romeiro que relatou que seus pais haviam sido assaltados. Ao chegarem ao local, os agentes constataram que os suspeitos haviam fugido.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), as autoridades foram informadas de que um policial militar e outros dois romeiros haviam sido atingidos por disparos de arma de fogo. 

"Todos foram socorridos a um hospital da região, mas o policial não resistiu aos ferimentos", informa a SSP-SP em nota.

O caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio. A Polícia Civil faz diligências para identificar e localizar os autores do crime, a fim de esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.

