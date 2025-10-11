Topo

Notícias

Pelo menos 60 pessoas morrem em ataque contra Al-Fashir, no Sudão, dizem ativistas

11/10/2025 10h17

(Reuters) - Ataques de drones e artilharia das Forças de Apoio Rápido paramilitares em um abrigo na cidade sudanesa de Al-Fashir mataram pelo menos 60 pessoas na noite de sexta-feira e na manhã deste sábado, de acordo com ativistas locais.

Al-Fashir está sob cerco da RSF, que luta para assumir o controle do último reduto do Exército na região de Darfur.

O cerco espalhou fome e doenças na cidade, e ataques incessantes de drones e artilharia têm atingido abrigos de deslocados, mesquitas, hospitais e clínicas.

"Corpos permanecem sob os escombros, e outros foram queimados vivos dentro do abrigo, crianças, mulheres e idosos foram mortos a sangue frio, disse o Comitê de Resistência de al-Fashir em um comunicado nas primeiras horas deste sábado. Em um comunicado posterior, o comitê disse que o abrigo havia sido atingido duas vezes por drones e oito vezes por projéteis de artilharia.

O comitê de resistência disse que centenas de civis foram mortos pelos ataques, e os moradores que falaram com a Reuters disseram que haviam cavado bunkers em suas casas e bairros para se protegerem.

O grupo de ativistas disse que a cidade está perdendo em média 30 pessoas por dia devido à violência, fome e doenças.

(Reportagem de Nafisa Eltahir)

