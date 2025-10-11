Topo

O desarmamento está 'fora de discussão', diz um líder do Hamas

11/10/2025 11h26

O desarmamento do Hamas, conforme previsto no plano de paz para Gaza do presidente americano Donald Trump, está "fora de discussão", disse um líder do movimento islamista palestino à AFP neste sábado (11). 

"A proposta de entregar as armas está fora de discussão e não é negociável", disse o alto funcionário sob condição de anonimato. Trump afirmou que o desarmamento do Hamas seria abordado na segunda fase do plano de paz.

rs/saa/vl/meb/an/aa

© Agence France-Presse

