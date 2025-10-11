Topo

Novo terremoto de magnitude 6,0 atinge o sul das Filipinas

11/10/2025 12h36

Um terremoto de magnitude 6,0 atingiu a costa sul das Filipinas na noite deste sábado (11), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). 

Um forte terremoto de magnitude 7,4, seguido por uma forte réplica, atingiu o sul das Filipinas, perto de Manay, na ilha de Mindanao na sexta-feira, deixando pelo menos oito mortos.

De acordo com o USGS, o terremoto deste sábado ocorreu a uma profundidade de 59 quilômetros e a 10 quilômetros da cidade de Cagwait, na província de Surigao del Sur, também na ilha de Mindanao.

Não houve relatos imediatos de vítimas do terremoto, disse à AFP Arnel Besinga, bombeiro de Cagwait. 

"O tremor não durou muito, apenas cerca de 30 segundos, mas foi repentino e muito forte. Nossas panelas aqui no quartel dos bombeiros caíram na nossa cozinha", acrescentou Besinga. 

Os serviços de resgate e os bombeiros realizam uma avaliação conjunta dos danos. 

"Não podemos dizer a extensão dos danos neste momento, se houver, porque já é noite e já está escuro aqui", acrescentou Besinga. 

Não se sabe se este terremoto em Surigao del Sur foi uma réplica de outros terremotos de magnitude 6,7 e 7,4 que atingiram a cidade de Manay, na região de Mindanao, na sexta-feira.

Esses terremotos ocorreram dias após um terremoto de magnitude 6,9 ter matado 75 pessoas e ferido mais de 1.200 na ilha de Cebu, ao norte de Mindanao, segundo dados oficiais. 

Tremores são registrados quase diariamente nas Filipinas, já que o país está localizado no "Anel de Fogo", um arco de intensa atividade sísmica que se estende do Japão ao sudeste asiático e à bacia do Pacífico.

