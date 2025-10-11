Nenhum sobrevivente foi encontrado após explosão de fábrica de munições no Tennessee, que deixou 18 desaparecidos

(Reuters) - Os investigadores não esperam encontrar nenhum sobrevivente no local de uma grande explosão em uma empresa de explosivos militares do Tennessee que deixou 18 pessoas desaparecidas, disseram autoridades neste sábado.

A explosão, que foi sentida por quilômetros, arrasou um prédio na sede de 5 km² da Accurate Energetic Systems na manhã de sexta-feira em Bucksnort, a cerca de uma hora de carro a oeste de Nashville.

"Mais de 300 pessoas passaram por quase todos os centímetros quadrados dessa instalação e, até o momento, não encontramos nenhum sobrevivente", disse o xerife do condado de Humphreys, Chris Davis, aos repórteres. "É uma grande perda para nossas comunidades."

As autoridades não forneceram um número exato de mortos, mas disseram anteriormente que 18 pessoas não foram encontradas. Davis confirmou que a operação havia mudado de resgate para recuperação e que os investigadores usariam testes de DNA para confirmar as identidades das pessoas que morreram.

Os investigadores, incluindo agentes do FBI e do Bureau de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos, ainda estavam trabalhando para determinar a causa da explosão, disseram autoridades. A presença de explosivos e outros artefatos na propriedade complicava a busca no local.

Em um comunicado na sexta-feira, a empresa agradeceu aos socorristas, mas não indicou uma possível causa.

"Nossos pensamentos e orações estão com as famílias, colegas de trabalho e membros da comunidade afetados por esse incidente", disse a empresa.

A Accurate Energetic Systems desenvolve, fabrica e armazena explosivos para "os mercados militar, aeroespacial e de demolição comercial", de acordo com o site da empresa. A sede inclui oito prédios de produção e um laboratório de qualidade.

Uma pequena explosão de munição na fábrica em 2014 matou uma pessoa e feriu três, de acordo com notícias locais.

(Reportagem de Bhargav Acharya em Toronto e Joseph Ax em Nova York)