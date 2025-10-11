Topo

Notícias

Policial morre após ser baleado em assalto durante romaria a Aparecida

Peregrinação pela Dutra é comum no início de outubro - Marcelo Justo/UOL
Peregrinação pela Dutra é comum no início de outubro Imagem: Marcelo Justo/UOL
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 12h30

Um policial militar morreu após ser baleado durante um assalto enquanto caminhava com um grupo de romeiros até a cidade de Aparecida (SP). A ocorrência foi registrada no km 56 da rodovia Presidente Dutra, na cidade de Lorena, localizada a cerca de 20 km do Santuário de Aparecida.

O que aconteceu

Policial leva tiro e morre durante romaria até Aparecida. O romeiro foi atingido na madrugada por um tiro no peito e não resistiu ao ferimento, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Relacionadas

Como detector de dinheiro falso virou arma da polícia contra metanol em SP

'Serial killer' da feijoada fingiu gravidez e matou ex por herança, diz MP

Motorista que dirigia bêbado vira réu por acidente que matou oito em Goiás

Assaltante levou os pertences e R$ 800 do policial. A vítima ainda foi socorrida em estado gravíssimo e levada para o Hospital de Lorena, mas não resistiu. A morte foi confirmada às 2h42 da madrugada.

Outros dois romeiros também foram baleados no assalto. As vítimas caminhavam com o policial. Um deles foi alvejado no pé e o outro levou um tiro de raspão nas costas. "Eles estão fisicamente bem, sem complicações", afirma a PRF.

Romarias pela Dutra são comuns no início de outubro. As caminhadas pela rodovia têm o objetivo de levar os fiéis até a Basílica de Aparecida. A peregrinação coincide com a chegada do Dia de Nossa Senhora Aparecida, celebrado em 12 de outubro.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Presidente do Peru lidera operações contra extorsão em prisões

Policial morre após ser baleado em assalto durante romaria a Aparecida

Centenas de manifestantes pró-palestinos protestam antes da partida entre Noruega e Israel

Desarmamento está 'fora de discussão', diz líder do Hamas

Israel transfere presos palestinos para troca com reféns do Hamas

Trump inicia demissões de servidores e culpa shutdown

Jornais europeus veem Macron isolado em 'caos político' e falam em 'fim de era' e 'comédia de mau gosto'

Trump rompe trégua comercial com a China e retoma ofensiva tarifária

'Quase em consenso', diz Trump sobre acordo de paz entre Israel e Hamas

Zelenskiy discute com Trump defesa aérea e ataques russos contra energia

China oferece recompensa por informações sobre unidade de operações psicológicas de Taiwan, acusada de "separatismo"