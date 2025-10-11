Moradores de Gaza voltam para casa com manutenção do cessar-fogo entre Israel e Hamas

Topo

11/10/2025 11h06

Por Mahmoud Issa e Rami Amichay

GAZA/TEL AVIV (Reuters) - Milhares de palestinos corriam para o norte ao longo da costa de Gaza neste sábado, caminhando a pé, de carro e de carroça de volta para suas casas abandonadas, conforme o cessar-fogo entre Israel e o grupo militante palestino Hamas parecia estar se mantendo.

As tropas israelenses recuaram na primeira fase de um acordo mediado pelos EUA, alcançado esta semana para pôr fim à guerra, que matou dezenas de milhares de pessoas e deixou grande parte do enclave em ruínas.

"É um sentimento indescritível; louvado seja Deus", disse Nabila Basal enquanto viajava a pé com sua filha, que, segundo ela, havia sofrido um ferimento na cabeça durante a guerra. "Estamos muito, muito felizes pelo fato de a guerra ter parado e o sofrimento ter acabado."

O enviado do presidente dos EUA, Donald Trump, para o Oriente Médio, Steve Witkoff, esteve em Gaza no início deste sábado para observar a redistribuição militar israelense, informou a Rádio do Exército de Israel, citando uma fonte de segurança.

A ele se juntou o chefe do Comando Central das Forças Armadas dos EUA (Centcom), almirante Brad Cooper, que disse em um comunicado que sua visita fazia parte do estabelecimento de uma força-tarefa que apoiaria os esforços de estabilização em Gaza, embora as tropas dos EUA não venham a ser posicionadas dentro do enclave.

RELÓGIO ESTÁ CORRENDO PARA LIBERTAÇÃO DOS REFÉNS

Assim que as forças israelenses concluíram sua redistribuição na sexta-feira, o que as mantém fora das principais áreas urbanas, mas ainda no controle de cerca de metade do enclave, o relógio começou a contar para que o Hamas liberte seus reféns em 72 horas.

"Estamos muito animados, esperando por nosso filho e por todos os 48 reféns", disse Hagai Angrest, cujo filho Matan está entre os 20 reféns israelenses que se acredita ainda estarem vivos. "Estamos aguardando a ligação telefônica."

Vinte e seis reféns foram declarados mortos à revelia e o destino de outros dois é desconhecido.

De acordo com o acordo, após a entrega dos reféns, Israel libertará 250 palestinos que cumprem longas penas em suas prisões e 1.700 detentos capturados durante a guerra.

Espera-se que centenas de caminhões por dia entrem em Gaza levando alimentos e ajuda médica, de acordo com o acordo.

Mas ainda restam dúvidas sobre se o acordo de cessar-fogo e de troca de reféns e prisioneiros, o maior passo até o momento para pôr fim a dois anos de guerra, levará a uma paz duradoura de acordo com o plano de 20 pontos de Trump.

Muita coisa ainda pode dar errado. Outras etapas do plano de Trump ainda precisam ser acordadas. Isso inclui como a demolida Faixa de Gaza será governada quando os combates terminarem e o destino final do Hamas, que tem rejeitado as exigências de Israel para se desarmar.

(Reportagem adicional de Maayan Lubell, em Jerusalém, e Jaidaa Taha, no Cairo)

