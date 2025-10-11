Topo

Discreta no perfil pessoal, Michelle é presidenciável em redes do PL Mulher

Michelle Bolsonaro - Reprodução/Instagram
Michelle Bolsonaro Imagem: Reprodução/Instagram
Felipe Pereira
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 05h30

Discreta e caseira no perfil pessoal, enquanto é apresentada como liderança política no Instagram do PL Mulher. Esta é a situação da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro nas redes sociais.

O que aconteceu

A dualidade existe mesmo com movimentos políticos já em curso. Michelle transferiu seu título de eleitor para o Distrito Federal. Com isso, mantém a possibilidade de concorrer a uma vaga no Senado sem fechar a porta para tentar a chapa pelo Planalto.

A imagem de "recatada e do lar" é trabalhada em simultâneo com a de pré-candidata. O Instagram pessoal tem um caráter doméstico e religioso. Os cultos na casa dos Bolsonaros são registrados. Michelle também já postou imagem cortando alho para fazer arroz para o marido.

No perfil do PL Mulher, ela aparece como alternativa ao Planalto. Presidida pela ex-primeira-dama, a ala feminina do partido tem redes sociais que fazem postagens de Michelle como política com expressão nacional —status que realmente foi alcançado.

lkjhgfd - Reprodução - Reprodução
O perfil do PL Mulher usa reportagens para defender Michelle presidente
Imagem: Reprodução

Perfil da firma

O Instagram do PL Mulher virou o "LinkedIn" da pré-candidata Michelle. Ela é apresentada como dona de capital político e cogitada para cargos altos na República.

A possibilidade de usar a faixa presidencial é mencionada de forma explícita. Vários posts do final de semana passado mencionavam a situação: "Michelle fala em concorrer à Presidência em 2026", dizia o print de uma reportagem de um jornal de circulação nacional.

Notícias sobre ela ter sido o nome escolhido da direita para a corrida presidencial também apareceram. Um exemplo foi a postagem de uma notícia destacando que o centrão avalia apoiar Michelle ou os governadores Tarcísio de Freitas (São Paulo) e Ratinho Jr (Paraná).

A parceria com Jair Bolsonaro é exaltada pelo PL Mulher. O perfil compartilha reportagens de portais bolsonaristas. Caberá ao ex-presidente escolher o herdeiro de seu capital político.

Termos evangélicos como "leoa" também são mencionados. Uma notícia tinha o seguinte título: "Michelle promete reagir como uma leoa enquanto Bolsonaro definha preso".

Também há um resumo da semana de Michelle. Na quinta à tarde, o PL Mulher publicou um vídeo com as ações mais importantes da ex-primeira-dama. Ela apareceu recebendo aliados, participando de ato pela anistia em Brasília e abraçando militantes, atitude típica de candidato.

A formação de uma bancada ligada a Michelle também está sendo trabalhada. Ela recebe lideranças femininas regionais em seu gabinete em Brasília. Há gravação de vídeos e discussão de estratégias com pré-candidatas a deputadas estaduais e federais.

O UOL questionou a assessoria de Michelle e não teve respostas. Não foi explicado se há influência da ex-primeira-dama na escolha dos posts no perfil do PL Mulher nem se a linha de comunicação segue orientação dela.

Michelle é presidente do PL Mulher desde março de 2023. O posto foi entregue a ela para servir como ferramenta de projeção pelo país. O cargo serviu para viajar e liderar eventos voltados ao eleitorado feminino.

As viagens pelo Brasil também servem para contatos políticos. Potenciais candidatas são identificadas e é feito um trabalho de comunicação para fornecer a aliados argumentos para o debate político.

kjhj - Reprodução - Reprodução
Perfil pessoal de Michelle tem tom caseiro
Imagem: Reprodução

Perfil pessoal é leve

O stories do perfil da última sexta mostra Michelle arrumando a mala. O cachorro aparecia ao fundo —ela é uma orgulhosa mãe de pet. O motivo de a bagagem ser preparada, mais um evento do PL Mulher, não era mencionado.

Não contar que ia para um evento político revela a diferença entre os perfis. Michelle até tem feito mais críticas a Lula e falado em anistia nas publicações pessoais, mas há menos engajamento político. O perfil se assemelha ao de uma mulher de direita e não ao de uma pré-candidata.

Os stories revelam ainda mais distância da política. Forma de postagem mais habitual da ex-primeira-dama, ele não é dedicado à rotina do poder em Brasília. A vida doméstica e a religião são muito mais presentes.

Ainda que o meio político considere Michelle uma futura candidata, os perfis não se fundiram. Pelo menos por enquanto, Michelle tem linhas diferentes de atuação quando aparece como pessoa física e nos momentos em que surge como liderança política.

