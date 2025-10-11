Michelle Bolsonaro recebe título de cidadã honorária de Goiás

A presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, recebeu hoje o título de cidadã honorária de Goiás.

O que aconteceu

A honraria foi entregue para a ex-primeira-dama durante evento do PL Mulher em Rio Verde (GO). O título, proposto pelo então deputado estadual Fred Rodrigues (hoje ele é vice-presidente do PL no estado), foi aprovado na Assembleia Legislativa de Goiás em setembro de 2023 e sancionado à época pelo governador Ronaldo Caiado (União Brasil).

Durante a entrega, Michelle foi exaltada nos discursos. "Esse título é a gratidão dos goianos para a senhora pelo seu trabalho. A senhora tem sido inspiração para todos nós, mas especialmente para as mulheres do Brasil", disse o deputado estadual Major Araújo (PL).

No palco do evento voltado para mulheres, havia mais homens nas cadeiras reservadas. No púlpito, nove homens, entre deputados e senadores, marcaram presença, e oito mulheres, entre lideranças do PL Mulher.

A ex-primeira-dama tem visitado diferentes estados aos fins de semana em eventos do PL Mulher. Na semana passada, Michelle passou por Ji-Paraná, em Rondônia.