Maratona circense no Museu do Pontal valoriza arte popular no Rio

Uma programação especial com espetáculos, intervenções e oficinas está no Museu do Pontal, no Rio, neste fim de semana para comemorar o Dia das Crianças. A Magia do Circo no Museu do Pontal tem mais de 15 atividades, que começaram às 10h e vão até as 18h.

O picadeiro montado na praça jardim é um dos pontos de encontro. Neste domingo (12), às 15 h será apresentado o espetáculo Um solo de palhaço, com o palhaço Biribinha, personagem de Teófanes Silveira, que é o grande homenageado da festa. Em 2023 ele foi reconhecido pela Fundação Nacional de Artes vinculada ao Ministério da Cultura (Funarte/MinC) como Patrimônio Vivo de Alagoas e Mestre das Artes Brasileiras.

A programação inclui ainda a apresentação solo Alecrim no Olho da Rua, pela primeira vez no Museu. O pesquisador e brincante Francisco Gomide traz a ancestralidade da companhia familiar Carroça de Mamulengos, criada em Brasília, em 1977. O espetáculo de dramaturgia popular tem músicas populares e o encantamento do circo. O público vai ver ainda o Mirabolante Homem Bola e o Circo-Teatro Saltimbanco, da tradicional Família Cericola, de Niterói, região metropolitana do Rio.

A diretora do museu, Angela Mascelani, destacou que também na maratona circense será a última chance dos visitantes verem a exposição O Circo chegou!, que conta com obras do acervo do Museu do Pontal e fotografias de nomes como Pierre Verger (França) e Walter Firmo (Rio de Janeiro). Ela lembrou que o público vai ver de perto os palhaços das festas brasileiras tradicionais,

"A exposição O Circo Chegou! marcou o primeiro ano do Museu do Pontal na nova sede. Traz o circo conhecido pela maior parte das pessoas, o circo da infância, o que entrou no imaginário e no cinema e traz o circo em diálogo com os palhaços que estão dentro das manifestações das culturas populares. É o palhaço que está na Folia de Reis, é também o que está no Bumba Meu Boi", comentou à Agência Brasil.

Mesmo com o fim da exposição, a diretora promete que o circo não deixará de estar presente no Museu do Pontal. "Este ano que a gente está completando quatro anos na nova sede, a exposição se despede, mas o circo nunca se despede do Museu do Pontal, porque é um tema muito caro a nós, aos artistas populares e ao público em geral", completou.

Ainda na exposição o público vai poder admirar uma atração especial que é o "menor circo do mundo", obra da artista pernambucana Socorro Rodrigues, além dos conjuntos com diversos personagens dos artistas Antônio de Oliveira e Adauto, com bandas de música, equilibristas e bailarinas.

Museu do Pontal celebra o Dia da Criança e os quatro anos de sua nova sede, na Barra da Tijuca, com uma maratona circense. Foto: Ratão Diniz/Divulgação

Museu

A Magia do Circo no Museu do Pontal vai celebrar os quatro anos da nova sede deste espaço cultural, que é considerado o maior e mais significativo museu de arte popular do Brasil. O acervo do Museu do Pontal é resultado de 45 anos de pesquisas e viagens por todo país do designer francês Jacques Van de Beuque, composto por mais de 9 mil peças de 300 artistas brasileiros, produzidas a partir do século XX.

O diretor executivo do museu, Lucas Van de Beuque, lembrou dos desafios que o espaço cultural precisou enfrentar ainda na sede antiga, com risco de perda do acervo por causa de enchentes frequentes no local em que estava localizado no Recreio dos Bandeirantes, também na zona sudoeste do Rio.

"Cada ano é muito especial diante dos desafios que a gente teve para estar na nova sede e salvaguardar o acervo. Mais que isso, quando eu e a Angela [diretora do museu, Angela Mascelani] idealizamos o conceito dessa nova sede, de um museu praça, um museu democrático, que tivesse exposições dos artistas de camadas populares, mas também tivessem shows, oficinas e fosse um espaço dos mestres da cultura popular brasileira, a gente não esperava que desse tão certo", disse à Agência Brasil.

Segundo ele, nos últimos quatro anos o museu recebeu mais de 300 mil visitantes, quatro vezes mais do que recebia na antiga sede. Foram realizads 20 exposições e mais de 2 mil artistas para fazer mais de 850 espetáculos e oficinas.

O diretor já está planejando os próximos rumos do Museu. "Preparando as festas para os nossos cinco anos na nova sede e os cinquenta anos do Museu", afirmou.

O Museu do Pontal, por meio da lei federal de incentivo à Cultura, tem entre os apoiadores a Shell patrocinador master, a Vale como patrocinador estratégico, e como patronos a Repsol Sinopec Brasil, a Ternium, a Tenaris e o Itaú, além da Prefeitura do Rio.

A sede do Museu do Pontal é na Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca. O espaço cultural fica aberto de quinta a domingo, das 10h às 18h, sendo que o acesso às exposições se encerra às 17h30.