Mais de 500.000 pessoas retornaram à Cidade de Gaza após o cessar-fogo, diz Defesa Civil

11/10/2025 11h31

Mais de 500.000 pessoas retornaram à Cidade de Gaza após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas na sexta-feira, informou a Defesa Civil do território palestino neste sábado (11). 

"Mais de 500.000 pessoas" retornaram à Cidade de Gaza entre sexta-feira e sábado, disse Mahmoud Basal, porta-voz da agência de ajuda que opera sob a autoridade do grupo islamista palestino Hamas. 

O Exército israelense alertou que algumas áreas no norte do território permanecem "extremamente perigosas" para a população civil.

str/crb/mj/vl/an/aa

© Agence France-Presse

