Lula decola para Roma e deve escolher novo ministro do STF na volta ao país

O presidente Lula (PT) viajou hoje para Roma para participar de um evento da FAO, órgão das Nações Unidas voltado para alimentação e agricultura. A expectativa é que no retorno da viagem o presidente escolha o substituto de Luís Roberto Barroso, que anunciou sua aposentadoria do STF (Supremo Tribunal Federal), na última quinta (9).

O que aconteceu

Presidente decolou por volta das 17 horas, como previsto na agenda. Voo que levará Lula partiu da Base Aérea de Brasília.

Três ministros estão na comitiva presidencial. Mauro Vieira (Relações Exteriores), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome) acompanham o presidente na visita à Itália.

Fórum Mundial de Alimentação começa na segunda (13). Lula participará de reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e inaugurará o Mecanismo de Apoio da Aliança, que irá abrigar o secretariado do órgão e terá escritórios em Brasília, Adis Abeba, Bangkok e Washington.

Documento a ser assinado na COP30 será objeto de discussões em Roma. A ideia é que a reunião com a presença de Lula debata os termos da Declaração de Belém sobre Fome, Pobreza e Ação Climática Centrada nas Pessoas, que deve ser lançada pelo Brasil em novembro durante o encontro na capital paraense.

Lula deve encontrar o papa Leão XIV pela 1ª vez. De acordo com Jamil Chade, colunista do UOL, o presidente tem agenda com pontífice na próxima segunda (13).

No retorno ao Brasil: pacote fiscal e vaga no STF

O presidente Lula pediu propostas econômicas para depois da viagem. "Eu volto na quarta-feira e aí, sim, eu vou reunir o governo para discutir como é que a gente vai propor que e o sistema financeiro, sobretudo as fintechs, que tem fintechs maior do que banco, que elas paguem o imposto devido a esse país", disse Lula após a MP que poderia aumentar a arrecadação do governo foi enterrada pelo Congresso.

Ministro da Fazenda ficará responsável por articulações após derrota no Congresso. Na última quarta (8), uma medida provisória que taxaria rendimentos de aplicações financeiras e apostas esportivas teve a votação adiada pela Câmara por 251 a 193 votos. Sem a regra, o governo deve arrecadar R$ 17 bilhões a menos em 2026.

Governo foi à votação, mesmo admitindo perder, para mostrar a "digital" de quem fosse contra a proposta. O União Brasil, o PP, o PL e o Republicanos foram contrários à MP por "serem contra o aumento de impostos". Esses partidos devem apoiar uma candidatura de centro-direita contra Lula em 2026.

O discurso da direita é de que a oposição impediu o aumento de imposto. O meme de Taxad foi revivido para ativar a memória do seu eleitorado. O apelido pejorativo de Haddad foi citado na fala de orientação da liderança da oposição.

Aposentadoria de Barroso também entrou no debate eleitoral. Conforme mostrou a colunista do UOL Letícia Casado, a oposição ao governo vai usar o fato de que Lula já tem uma nova indicação para abordar o tema na campanha presidencial.

Advogado-geral da União é apontado como favorito na corrida por nova vaga no STF. Além de Jorge Messias, Rodrigo Pacheco, Bruno Dantas e Vinícius Marques de Carvalho são apontados nos bastidores como nomes com chances com serem escolhidos, de acordo com o que apurou a colunista do UOL Daniela Lima.

Pesquisa recente aponta Lula na liderança em todos os cenários. Um levantamento Genial/Quaest divulgado na quinta (9) indicou que o presidente tem 35% ou mais das intenções de voto contra diferentes rivais no primeiro turno e mais de 41% nas simulações de disputa contra vários concorrentes no segundo turno.