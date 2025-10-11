Itália confirma favoritismo e vence Estônia (3-1) nas Eliminatórias

A Itália venceu a Estônia fora de casa por 3 a 1 neste sábado, em Talin, e conseguiu um resultado que mantêm vivas suas chances de conseguir a liderança do Grupo I das Eliminatórias europeias e garantir uma vaga direta na Copa do Mundo de 2026.

Aos quatro minutos de jogo, o atacante da Fiorentina Moise Kean invadiu a área pela esquerda e, ao ser cercado por dois defensores, bateu firme para balançar a rede e abrir o placar.

Pouco antes do intervalo, Mateo Retegui (38'), que havia acabado de perder um pênalti, ampliou para a 'Azzurra' aproveitando passe na pequena área de Riccardo Orsolini.

Retegui vive boa fase nestas Eliminatórias, com três gols e quatro assistências em três jogos disputados.

No segundo tempo, o jovem de 20 anos Francesco Pio Sposito marcou seu primeiro gol pela seleção italiana (74'), antes de Rauno Sappinen descontar para a Estônia recuperando uma bola que o goleiro Gianluigi Donnarumma (76') deixou escapar das mãos.

"Estou muito feliz. Estamos no caminho certo, os jogadores mostraram garra e seriedade. Estamos progredindo jogo a jogo, mas nossos segundos jogos [nas datas Fifa] costumam ser mais difíceis", disse o técnico Gennaro Gattuso.

Com a vitória, a Itália soma 12 pontos depois de cinco rodadas. No entanto, a goleada da Noruega sobre Israel por 5 a 0 mantém os escandinavos na liderança da chave com 18 pontos e um jogo a mais que os italianos.

Matematicamente, a 'Azzurra' ainda pode empatar em pontos com a Noruega, mas a ampla diferença no saldo de gols (+26 para os nórdicos, +7 para Itália) faz com que os jogadores de Gattuso tenham que contar com um tropeço do artilheiro Erling Haaland e seus companheiros.

A Itália, que não participou das Copas de 2018 e 2022, depois de cair na fase de repescagem europeia, parece fadada a viver mais um drama para ir ao Mundial do ano que vem.

Na próxima terça-feira, contra Israel, o time tem a obrigação de vencer para chegar com confiança à data Fifa de novembro, na qual enfrentará Moldávia e Noruega.

