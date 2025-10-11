Topo

Notícias

Israel começa a transferir prisioneiros palestinos em preparação para a troca de reféns em Gaza

11/10/2025 11h19

Israel começou a transferir prisioneiros palestinos para duas prisões para trocá-los por reféns mantidos pelo movimento islamista Hamas, como parte do acordo de cessar-fogo em Gaza, confirmou o serviço penitenciário israelense neste sábado (11). 

Milhares de funcionários, incluindo agentes penitenciários, "trabalharam durante toda a noite para implementar a decisão do governo: 'O marco para a libertação de todos os reféns israelenses'", anunciou o serviço prisional em um comunicado. 

Segundo o acordo de cessar-fogo, Israel deve libertar 250 prisioneiros palestinos, incluindo alguns que cumprem penas de prisão perpétua por ataques fatais, e o Hamas tem até segunda-feira para libertar os 48 reféns israelenses ainda mantidos em Gaza, alguns vivos e outros mortos em cativeiro.

dc/jd/csp/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Desarmamento está 'fora de discussão', diz líder do Hamas

Israel transfere presos palestinos para troca com reféns do Hamas

Trump inicia demissões de servidores e culpa shutdown

Jornais europeus veem Macron isolado em 'caos político' e falam em 'fim de era' e 'comédia de mau gosto'

Trump rompe trégua comercial com a China e retoma ofensiva tarifária

'Quase em consenso', diz Trump sobre acordo de paz entre Israel e Hamas

Zelenskiy discute com Trump defesa aérea e ataques russos contra energia

China oferece recompensa por informações sobre unidade de operações psicológicas de Taiwan, acusada de "separatismo"

Mãe e filha morrem após comerem bolo de aniversário envenenado na zona sul de SP

Joe Biden faz radioterapia para tratar câncer de próstata

Mais de 500.000 pessoas retornaram à Cidade de Gaza após o cessar-fogo, diz Defesa Civil