Investigada em ação contra PCC bloqueia fundo suspeito e é acusada de crime

Uma empresa da Faria Lima bloqueou por conta própria fundos ligados a pessoas citadas na investigação sobre o uso do mercado financeiro pelo PCC. Esses fundos não haviam sido alvo das operações Carbono Oculto e Quasar, da Polícia Federal. A gestora acabou denunciada pelos proprietários desses ativos na Polícia Civil de São Paulo.

O que aconteceu

Bloqueio foi feito por conta própria. A gestora Trustee DTVM informou à Justiça Federal em São Paulo que efetuou os bloqueios mesmo fora das investigações. O bloqueio administrativo foi feito após a deflagração da Operação Carbono Oculto, com objetivo de evitar que a empresa fosse responsabilizada por eventuais irregularidades nos fundos.

Empresas estão no radar da PF. Além da Trustee, a administradora Banvox bloqueou os mesmos fundos. As duas firmas são investigadas pela PF por terem operado com fundos considerados suspeitos e que foram bloqueados pela Justiça.

Trustee identificou outros 3 fundos pertencentes a nomes citados na investigação contra o PCC. Os fundos multimercado Chobai e Esmeralda haviam sido citados nas investigações e apareceram em movimentações consideradas suspeitas pela Receita, mas não chegaram a ser alvo das operações da PF. O outro fundo bloqueado, chamado FIP Cred Facile, não havia aparecido nas investigações da PF ou da Receita ainda.

Os fundos pertencem a empresários. Valdemar de Bortoli e sua esposa, Erika de Bortoli, declararam ter R$ 163 milhões aplicados nos fundos Chobai e Esmeralda em 2023.

A peticionária, em razão de decisões tomadas com o fim de auxiliar as autoridades e evitar ao máximo que dinheiro possivelmente proveniente do crime transite no mercado de capitais e a fim de evitar responsabilidade criminal aos representantes da peticionária, requer-se o envio de ofício ao 78º Distrito Policial da Capital de São Paulo para que seja informado que o bloqueio dos fundos de investimento Chobai Fundo de Investimento Multimercado - FIM (CNPJ nº 40.988.642/0001-65), Esmeralda Fundo de Investimento Multimercado - FIM (CNPJ nº 42.449.526/0001-01) e FIDC Cred Facile (CNPJ nº 59.333.553/0001-09) estão relacionados à Operação Carbono Oculto.

Pedido da Trustee DTVM à Justiça Federal em São Paulo

Donos do dinheiro acionaram a polícia contra a empresa. Após o bloqueio dos fundos, Bortoli e sua mulher acusaram a Trustee de apropriação indébita e registraram boletim de ocorrência na Polícia Civil de São Paulo em 2 de setembro.

Empresário fala em prejuízo a sua rede de combustíveis. No BO, eles afirmaram que o bloqueio afetaria as atividades da Rede Sol, uma distribuidora de combustíveis atualmente controlada por um fundo chamado FIP Paraibuna, bloqueado por ordem da Justiça na operação Carbono Oculto. Segundo o empresário, o grupo emprega 185 famílias.

Polícia intimou executivos da administradora de fundos. A empresa solicitou, no dia 8 de setembro, à Justiça Federal que informasse à polícia que os fundos estariam relacionados às investigações da Carbono Oculto. UOL apurou que a gestora teria explicado à Polícia Civil sobre as investigações da PF e da Receita.

Juiz negou o pedido. Segundo o juiz federal Paulo Cesar Duran, cabe somente à PF e ao Ministério Público Federal avaliar a situação dos fundos neste momento.

Suspeita de lavagem de dinheiro

Investigação fala em suspeita de lavagem de dinheiro. A Rede Sol foi citada nas investigações sobre o uso do mercado financeiro para lavar dinheiro e ocultar bens de suspeitos de envolvimento com o PCC. A Receita Federal aponta que o casal de empresários teria utilizado fundos de investimento para ocultar o patrimônio de suas empresas e fazer operações financeiras com suspeitas de fraudes tributárias. A Rede Sol nega irregularidades no uso dos fundos (leia mais abaixo).

O casal não foi alvo da Carbono Oculto, mas teve um dos fundos ligados a eles bloqueado por ordem da Justiça Federal. Bortoli e a esposa não são apontados como integrantes do PCC, mas a investigação da Receita Federal identificou transações suspeitas entre eles e empresas ligadas a Mohamad Mourad, conhecido como Primo e apontado como um dos principais operadores do esquema de lavagem de dinheiro para a facção criminosa.

A Receita Federal identificou que eles receberam R$ 35 milhões de uma empresa ligada a Mourad. Para o órgão, ainda não está claro qual seria o real motivo da transação, mas os auditores apontam que teria relação com a rede de combustíveis, já que Mourad também atua com empresas do setor.

O que dizem os envolvidos

Rede fala que adotou "medidas judiciais cabíveis". Procurada, a Rede Sol afirmou que as gestoras foram alvo da PF nas operações Carbono Oculto e Quasar e que o bloqueio foi "injustificado". A empresa afirma que optou operar por meio de fundos pela "segurança, transparência e rastreabilidade desse modelo altamente regulado pela CVM" (Comissão de Valores Mobiliários), do Ministério da Fazenda, e que cumpriu com todas as suas obrigações com as gestoras Trustee e Banvox.

Nesta relação com as administradoras, a Rede Sol cumpriu todas as suas obrigações contratuais, mesmo assim, tiveram seus fundos bloqueados de forma injustificada e unilateral por parte das citadas administradoras, que, no entender da companhia, descumpriram deveres fiduciários e regulatórios. Diante disso, os cotistas registraram boletim de ocorrência por crime de apropriação indébita e adotaram medidas judiciais cabíveis, após inúmeras tentativas frustradas de contato com a administradora.

Nota da Rede Sol Distribuidora

Nota não menciona transação de R$ 35 milhões com firma ligada a Mourad. Questionado, o advogado da empresa afirma que todos os valores recebidos pelo grupo foram declarados e "estão dentro da mais absoluta legalidade".

Defesa de Mourad afirma que ele vem sendo alvo de acusações infundadas e ilações. Por meio de nota, a defesa afirmou que "todas as suas atividades profissionais eram lícitas, e as transações financeiras questionadas refletem negociações lícitas, decorrentes de atividades regulares".

Banvox e Trustee descartaram "juízo de valor" e falaram em "cautela". Em nota conjunta, as empresas disseram que, "atendendo às melhores práticas de transparência e regulação do mercado de capitais, a Banvox e a Trustee decidiram bloquear administrativamente os fundos vinculados aos beneficiários finais ligados à Rede Sol e investigados na operação Carbono Oculto".

Gestoras comunicaram a Justiça. "A Banvox e a Trustee submeteram o chancelamento do bloqueio à Justiça, que determinou pela indisponibilidade dos bens. Com isso, resta evidente que não há qualquer juízo de valor acerca da licitude dos valores movimentados pela Rede Sol, mas sim um dever de cautela e transparência, como deve ocorrer em qualquer instituição financeira responsável por tais ativos."