Como detector de dinheiro falso virou arma da polícia contra metanol em SP

Rótulos são examinados no Comparador Espectral de Vídeo, aparelho que testa dinheiro - Reprodução/SSP-SP
Imagem: Reprodução/SSP-SP
Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 05h30

Uma máquina usada para identificar notas falsas de dinheiro está sendo usada pela Polícia Científica de São Paulo para detectar bebidas adulteradas em meio a crise do metanol.

O que aconteceu

Rótulos, tampas e lacres são o primeiro passo para identificar bebidas adulteradas. Um aparelho chamado Comparador Espectral de Vídeo, capaz de ampliar detalhes e revelar diferenças nas cédulas de real, tem sido usado na análise desses componentes da embalagem das bebidas.

Com o uso do equipamento, os peritos conseguem visualizar diferenças sutis entre embalagens verdadeiras e falsificadas. A máquina amplia os elementos gráficos e revela detalhes invisíveis a olho nu, ajudando a identificar produtos adulterados. Espessura da tinta, o brilho do verniz e o tipo de relevo usado na impressão são alguns dos itens verificados..

Com as imagens ampliadas no Comparador Espectral de Vídeo, conseguimos comparar os elementos gráficos e identificar as diferenças, além da qualidade inferior do produto falsificado, confirmando que as embalagens foram adulteradas
Nícia Harumi Koga, diretora do Núcleo de Documentoscopia da Polícia Científica de SP, ao site da Secretaria de Segurança Pública

Exames detectam metanol e outras substâncias

Depois da verificação visual, as garrafas seguem para o Núcleo de Química, onde são analisadas em laboratório. Os especialistas utilizam cromatógrafos e espectrômetros de massa, equipamentos que identificam e separam os componentes da bebida.

Esses testes permitem detectar a presença e a quantidade de metanol, uma substância altamente tóxica. "Não basta dizer se há ou não metanol. É preciso identificar quanto existe e se está acima da quantidade normal já presente em algumas bebidas", explicou o perito Alexandre Learth, do Ceap (Centro de Exames, Análises e Pesquisas) no site oficial da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo)

De acordo com SSP, bebidas falsificadas podem conter concentrações muito superiores às encontradas em produtos legítimos. A ingestão de 10 mililitros já pode causar lesões no nervo óptico, e 30 mililitros podem ser fatais.

São Paulo já contabiliza cinco óbitos confirmados por intoxicação em bebidas com metanol. O Ministério da Saúde disse ter registrado 259 notificações de intoxicação, com 24 casos confirmados e 235 em investigação. Os casos confirmados são em São Paulo (20), Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1). Outras 145 suspeitas foram descartadas.

Desde o início das investigações, mais de 50 mil garrafas foram recolhidas e 41 pessoas presas, segundo a pasta. Mais de 7.000 garrafas com suspeita de falsificação foram apreendidas na última semana, além de tampas, rótulos e lacres usados na produção irregular, de acordo com a SSP-SP.

Quais cuidados tomar

Evite consumo de bebidas de procedência duvidosa. Além disso, as bebidas consumidas precisam ser regularizadas. Aconselha-se, também, evitar o consumo.

Não existe nenhum teste caseiro confiável para se fazer antes do consumo de bebidas. Só se descobre que o metanol estava presente pelos sintomas e após exames clínicos.

Procure estabelecimentos conhecidos ou dos quais tenha referência. Desconfie de preços muito baixos, no mínimo podem indicar alguma falha como sonegação e adulteração.

Donos de bares devem recusar bebidas sem rótulo. É importante desconfiar de produtos fora do padrão.

Observe a apresentação das embalagens e o aspecto do produto. Desconfie de lacre ou tampa tortos ou "diferentes", rótulo desalinhado ou desgastado, erros de ortografia ou logos com "variações", ausência de informações como CNPJ, endereço do fabricante ou distribuidor, número do lote, e outra imperfeição perceptível.

Fique atento a sintomas pós-consumo. Visão turva, dor de cabeça intensa, náusea, tontura ou rebaixamento do nível de consciência, podem indicar intoxicação por metanol ou por bebida adulterada.

Busque atendimento médico imediato. Se houver qualquer sintoma suspeito, o consumidor deve procurar urgência médica sem demora.

Comunique as autoridades competentes. Disque-Intoxicação (0800 722 6001, da Anvisa) para orientação clínica/tóxica; Vigilância Sanitária local (municipal ou estadual); Polícia Civil; Procon (órgão de defesa do consumidor).

