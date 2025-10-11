Topo

Homens entram em vagão exclusivo para mulheres e geram confusão no RJ; veja

do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 13h31

Dois homens foram retirados de um vagão exclusivo para mulheres no metrô do Rio de Janeiro após uma discussão com passageiras. Vídeos da confusão viralizaram nas redes sociais.

O que aconteceu

Homens entraram em vagão exclusivo para mulheres. A confusão ocorreu na segunda-feira dentro de um vagão do metrô reservado para passageiras, conforme determina a uma lei estadual. O espaço é exclusivo para mulheres nos horários de pico, entre 6h e 9h e das 17h às 20h.

Passageiras reagiram, e houve troca de insultos. Nas gravações que circulam na internet, os dois homens aparecem discutindo com mulheres e gritando. Em fala machista, um deles chama uma passageira de "mal comida".

Seguranças foram acionados para intervir. De acordo com o MetrôRio, a equipe de segurança foi chamada na estação Cantagalo. Os agentes orientaram os homens a deixar o vagão, mas eles se recusaram inicialmente a sair.

A dupla acabou deixando o local após nova abordagem. Um deles ainda discutiu com uma agente de segurança antes de se retirar.

O MetrôRio não informou se o caso foi registrado na polícia. Questionada pela reportagem, a assessoria de imprensa não respondeu se houve registro de ocorrência. Também não disse se os homens foram identificados.

Lei estadual garante o espaço exclusivo. A legislação que criou o vagão feminino no Rio de Janeiro foi sancionada em 2006. Ela obriga empresas de transporte ferroviário e metroviário a reservar vagões destinados apenas a mulheres. O descumprimento pode gerar multa.

Notícias

