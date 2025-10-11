Topo

Hamas estima que segunda fase do plano de paz para Gaza será 'difícil'

11/10/2025 14h12

As negociações sobre a segunda fase do plano de paz do presidente dos EUA, Donald Trump, para Gaza serão mais complexas e difíceis, disse um alto funcionário do Hamas à AFP neste sábado (11).

"A segunda fase do plano de Trump, como fica claro pelos próprios pontos, significa que será mais complexa e difícil", disse Hosam Badran, membro do comitê político do movimento islamista palestino, em entrevista.

