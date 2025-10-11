Topo

Guatemala recebe primeiro voo dos EUA com deportados de outro país

11/10/2025 08h37

A Guatemala recebeu, nesta sexta-feira (11), o primeiro grupo de estrangeiros deportados pelos Estados Unidos, informaram as autoridades, cumprindo uma promessa feita em fevereiro ao secretário de Estado, Marco Rubio. 

Em comunicado, o Instituto Guatemalteco de Migração afirmou ter "recebido três hondurenhos e 56 guatemaltecos dos Estados Unidos". 

"No caso dos hondurenhos, eles foram levados ao Centro de Assistência Migratória para Migrantes Estrangeiros (CAMIEX) e posteriormente transferidos para Honduras", acrescentou.

Em fevereiro, ao receber Marco Rubio, o presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo anunciou um acordo para aumentar em 40% o número de voos para deportados, "tanto nacionais quanto estrangeiros". 

No ano passado, sob o governo do democrata Joe Biden, a Guatemala recebeu 508 voos dos Estados Unidos, deportando um recorde de 61.680 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças. 

Em 2023, os Estados Unidos deportaram 55.302 guatemaltecos.

