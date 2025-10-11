Azul, Dixit, War e mais: listamos jogos de tabuleiro a partir de R$ 76

Topo

Jogos de tabuleiro Azul e Dixit são opções para diversão entre amigos ou família - Divulgação
Jogos de tabuleiro Azul e Dixit são opções para diversão entre amigos ou família Imagem: Divulgação
do UOL

Juliana Almirante

Colaboração para o Guia de Compras UOL

11/10/2025 05h30

Jogos de tabuleiro são uma boa ideia para deixar o celular no modo off-line e se divertir à moda antiga. Se você está em busca de alguns jogos para começar a se divertir, o Guia de Compras UOL fez uma lista que pode agradar tanto os pequenos quanto adultos.

Os jogos dessa seleção são recomendados para diferentes faixas etárias, a partir de oito anos. Confira a seguir:

Dixit é um jogo em que um jogador assume o papel de narrador de uma jornada enquanto espera os outros adivinharem qual é a carta que tem na mão.

Para três a seis jogadores, a partir de oito anos.

Para quem ama arte, este jogo é o ideal. Vocês serão os artistas responsáveis por decorar as paredes do palácio real de Évora a partir de pequenos azulejos coloridos (peças do jogo).

Para dois a quatro jogadores, a partir de 14 anos.

Neste jogo, você é o chefe de uma família em uma cidade-estado italiana administrada por uma corte fraca, corrupta e repleta de intrigas e deseja assumir o comando do lugar. Para isso, precisará destituir outras famílias influentes e aplicar um golpe ("coup") para tomar o poder.

Para três a seis jogadores, a partir de 14 anos.

No jogo War, uma batalha nunca é igual a outra, e cada jogador precisa usar inteligência e astúcia para derrotar seus adversários e conquistar territórios e continentes.

Para três a seis jogadores, a partir de dez anos.

O objetivo do jogo é investigar a morte do milionário Carlos Fortuna; para isso, é preciso percorrer cidade e coletar provas. Ainda inclui aplicativo que dá dicas para solucionar o caso.

Para três a oito jogadores, a partir de oito anos.

*Com informações de matéria publicada em 24/11/2019.

