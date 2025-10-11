Ele fatura R$ 10 milhões com negócio de saladas personalizadas

Caique Lima, 30, ajudava os pais no restaurante da família desde os 14 anos. Adulto, decidiu abrir um negócio especializado em alimentação saudável, tendo como carro-chefe no cardápio o "monte sua salada". Hoje, a Frutaria Ipiranga tem oito unidades e meta de chegar a 20 lojas até o final de 2026. Em 2024, a empresa faturou R$ 10 milhões.

Produto mais vendido sustenta expansão

Frutaria Ipiranga foi aberta em 2018. Lima e mais um sócio (que não está mais no negócio) investiram R$ 100 mil.

Loja de açaí era a ideia inicial. Lima diz que, antes mesmo da abertura do negócio, já incluiu o conceito do 'monte sua salada' no cardápio, para atender uma região que não tinha opções de alimentação saudável.

Meu ex-sócio já tinha morado na Europa e, por lá, a ideia das bowls [tigelas] de saladas já era bem difundida. Então, iniciamos o trabalho com esse produto por aqui e se tornou o carro-chefe da Frutaria Ipiranga.

Caique Lima, CEO e fundador da Frutaria Ipiranga

Destaque é o "monte sua salada". Neste modelo, o cliente escolhe 1 tipo de base (mix de folhas, alface ou rúcula), 6 toppings (são mais de 30 opções), 1 proteína, 1 carboidrato e 1 molho. Montada, uma salada pesa 500 gramas, em média. Os preços vão de R$ 43,90 a R$ 58,90 (depende da proteína escolhida).

Franquia custa a partir de R$ 377 mil

Em 2022, a empresa lançou o modelo de franquia. Na época, a marca tinha três lojas próprias. "Quando percebi que a operação tinha sido replicada e o negócio funcionava perfeitamente, concluí que a empresa estava madura o suficiente para franquear, com estrutura e padrão de processos, manual de operação, treinamentos e suporte funcionando bem. Achei que era o momento e deu muito certo", declara Lima.

Hoje, a rede tem 8 lojas. Apenas uma delas é própria (Ipiranga), e as outras sete são franqueadas. Estão localizadas em bairros de São Paulo (Ipiranga, Jabaquara, Vila Mariana, Aclimação, Itaim Bibi, Jardins e República) e na cidade de São Caetano do Sul (SP). Em outubro, a previsão é abrir uma franquia em Goiânia.

Meta de ter 20 unidades até o final de 2026. Segundo Lima, a empresa vai priorizar as capitais. "Geralmente, a capital é a maior cidade do estado. A ideia é que a marca se torne referência na capital, primeiro, para depois ir para cidades do interior. O cardápio também será 100% o mesmo", diz Lima.

Modelo de negócio são lojas de rua. Uma franquia da marca custa a partir de R$ 377 mil. O faturamento médio mensal é de R$ 150 mil, com lucro médio mensal de 13% a 15%.

Em 2024, a empresa faturou R$ 10 milhões. O lucro não foi informado.

Raízes empreendedoras

Lima é filho de pais nordestinos de João Pessoa (PB). Seu pai, Manoel Neto, e sua mãe, Marta Lúcia, são donos de um restaurante à la carte no Ipiranga. O Santa Esquina, que serve comida caseira, continua em operação. "Comecei cedo, trabalhando com meu pai no restaurante. Com o passar dos anos, fui aprendendo toda a dinâmica do ecossistema de restaurantes", afirma.

A trajetória empreendedora dos meus pais influenciou no meu perfil profissional. Desde os 14 anos eu já sonhava em empreender. Até que, em 2018, percebi a falta de opções de alimentação saudável no bairro, principalmente quando saía da academia. Na época, muitas vezes, tinha que ir até outros bairros para encontrar o tipo de alimento que servimos hoje na Frutaria.

Caique Lima

Escalar o negócio exige cuidados

Expertise e visão de negócio. Vera Ruthofer, consultora de negócios do Sebrae-SP, diz que, ao apostar em um negócio do segmento de alimentação, Lima usou sua expertise adquirida no restaurante da família. "Ele soube aproveitar o que aprendeu e também enxergar a mudança de comportamento dos consumidores, que têm buscado cada vez mais uma alimentação saudável", diz.

Cuidados ao escalar o negócio. "É bacana escalar o negócio, mas, antes de abrir novas lojas próprias ou franquias, a empresa precisa conhecer o perfil do público naquela localidade, entender o tamanho daquele mercado e analisar a concorrência. É uma forma de entrar com sua marca em um novo local com vantagem competitiva", afirma.

Adaptação do cardápio. Para Vera, consumidores de diferentes regiões têm hábitos diferentes. Portanto, uma dica, diz ela, é usar "produto isca" no cardápio para atrair a nova clientela, que ainda não conhece a sua marca. "A empresa pode manter o cardápio padrão, mas vale também entrar com um produto isca, que gere movimento na loja", diz.

Preços podem ser diferentes, dependendo da região. Outra dica da consultora é oferecer produtos mais caros em regiões com maior poder aquisitivo. "Tenha diferenciais de acordo com o público. É essa inteligência de mercado que a marca precisa ter."

Corra risco calculado. A consultora diz que não adianta abrir lojas simultaneamente, se a empresa não tiver suporte suficiente financeiro e operacional para isso. "Vá escalando de forma consistente. Primeiro, a gente engatinha, fica em pé e anda para, só depois, começar a correr", declara.

