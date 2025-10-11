Ex-presidente dos EUA Joe Biden está fazendo radioterapia contra câncer, informa NBC News

(Reuters) - O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden está fazendo radioterapia para o câncer de próstata diagnosticado em maio, informou a NBC News neste sábado, citando um porta-voz do ex-presidente.

"Como parte de um plano de tratamento para o câncer de próstata, o presidente Biden está atualmente passando por radioterapia e tratamento hormonal", disse um porta-voz de Biden, segundo a NBC News.

(Reportagem de Bhargav Acharya em Toronto)