EUA anuncia acordo para construir base aérea do Catar em Idaho

11/10/2025 01h26

O secretário da Defesa dos EUA, Pete Hegseth, anunciou na sexta-feira (10) que o Catar terá permissão para construir uma base aérea na base militar de Mountain Home, em Idaho, onde abrigará caças e pilotos. 

O anúncio ocorre logo após o presidente Donald Trump assinar um decreto prometendo defender o Estado árabe do Golfo após os ataques aéreos israelenses contra líderes do Hamas em Doha, capital do Catar.

"Estamos assinando uma carta de aceitação para construir uma base da Força Aérea do Catar na Base Aérea de Idaho", disse Hegseth no Pentágono, ao lado do ministro da Defesa do Catar, xeique Saoud bin Abdulrahman Al Thani.

"A base abrigará um contingente de F-15 e pilotos para aprimorar nosso treinamento conjunto", assim como para "aumentar a letalidade e a interoperabilidade", afirmou. 

"Este é apenas mais um exemplo da nossa parceria. Espero que Vossa Excelência saiba que pode contar conosco", acrescentou Hegseth. 

A base aérea de Idaho atualmente abriga um esquadrão de caças de Singapura, de acordo com seu site.

Hegseth também agradeceu ao Catar por seu "papel substancial" como mediador nas negociações que levaram ao acordo de troca de prisioneiros entre Israel e o Hamas, e por sua assistência para garantir a libertação de um cidadão americano no Afeganistão.

