Espanha vence Geórgia (2-0) segue líder do grupo nas Eliminatórias

11/10/2025 17h41

A Espanha venceu a Geórgia por 2 a 0 neste sábado (11), em Elche, e deu mais um passo rumo a Copa do Mundo de 2026, mantendo 100% de aproveitamento nas Eliminatórias europeias.

Com o resultado, os espanhóis lideram o Grupo E com 9 pontos, três à frente da Turquia (2ª), que mais cedo goleou a Bulgária por 6 a 1.

"Muito feliz com a vitória. O time foi muito bem em todos os aspetos do jogo. Tínhamos que ter cuidado com os contra-ataques e acho que o time foi muito bem", declarou ao canal Teledeporte o lateral-direito Pedro Porro, um dos destaques da 'Roja' na partida.

A Espanha dominou do início ao fim, encurralando a Geórgia em seu campo de defesa, e abriu o placar aos 24 minutos com Yéremy Pino, titular no ataque pelas ausências por lesão de Nico Williams e Lamine Yamal.

Quatro minutos depois, Ferran Torres foi derrubado na área pelo goleiro Giorgi Mamardashvili e o juiz marcou pênalti. O atacante do Barcelona foi para a cobrança, mas mandou a bola nas mãos de Mamardashvili.

No segundo tempo, a Espanha conseguiu tranquilidade ao ampliar com Mikel Oyarzábal (64'), que acertou bela cobrança de falta da entrada da área.

Com o jogo praticamente resolvido, o time do técnico Luis de la Fuente continuou dominando, mas não conseguiu aumentar a vantagem.

A Espanha volta a campo pelas Eliminatórias na próxima terça-feira, contra a Bulgária, em Valladolid. 

