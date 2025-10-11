Topo

Enzo Fernández está fora de amistoso da Argentina contra Porto Rico por lesão

11/10/2025 16h11

Depois da vitória sobre a Venezuela (1 a 0) em amistoso disputado em Miami, a seleção da Argentina informou neste sábado (11) que o meio-campista Enzo Fernández não enfrentará Porto Rico daqui a três dias devido a problemas físicos.

"O jogador do Chelsea Enzo Fernández está fora do jogo devido a uma inflamação no joelho direito", anunciou a seleção nas redes sociais.

Fernández, que foi titular na sexta-feira contra a 'Vinotinto' e atuou por 78 minutos, será mais um desfalque para a seleção argentina em seu segundo amistoso nesta data Fifa de outubro, na próxima terça-feira, em Fort Lauderdale.

A 'Albiceleste' também não poderá contar com o meia Franco Mastantuono, do Real Madrid, que foi vetado contra a Venezuela pouco antes do início do jogo por uma sobrecarga muscular na coxa esquerda e retornou imediatamente à Espanha para continuar sua recuperação.

