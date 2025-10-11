Topo

Enviados americanos Witkoff e Kushner visitaram a Faixa de Gaza

11/10/2025 14h29

O Exército israelense informou que os enviados americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, genro de Donald Trump, visitaram neste sábado (11) a Faixa de Gaza, no segundo dia do cessar-fogo entre Israel e Hamas.

O chefe do Estado-Maior israelense, Eyal Zamir, realizou uma visita de campo a Gaza acompanhado "pelo enviado americano para o Oriente Médio, o senhor Steven 'Steve' Witkoff, o senhor Jared Kushner e o comandante do Comando Central dos Estados Unidos (Centcom), o almirante Brad Cooper", indicou o Exército em um comunicado.

Os enviados americanos participaram neste sábado de uma manifestação em Tel Aviv antes da prevista libertação dos reféns, constatou um jornalista da AFP.

