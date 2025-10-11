Egito vai reunir Trump e líderes globais para discutir plano de paz em Gaza

Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Egito, Abdel Fattah Al Sisi, vão presidir a cúpula da paz em Gaza, durante encontro de líderes em Sharm El-Sheikh, no litoral egípcio.

O que aconteceu

Líderes de mais de vinte países são aguardados para discutir o futuro de Gaza no Egito. A presidência egípcia confirmou hoje que a cúpula deve acontecer na segunda-feira (13).

Presidente da França, chefe do governo espanhol, primeiro-ministro do Reino Unido e primeira-ministra da Itália são aguardados. Além de Emmanuel Macron, Pedro Sánchez, Keir Starmer e Giorgia Meloni, líderes da Alemanha, Emirados Árabes Unidos, Turquia, Catar e Indonésia também devem participar da reunião. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, também estará presente.

Chefes mundiais vão discutir as próximas tratativas para o plano de paz na Faixa de Gaza. Ainda no encontro, deverá ser assinado o acordo de paz costurado no Egito, que pode dar fim ao conflito entre Israel e Hamas, que fez dois anos na última semana.

Espera-se que sejam definidas as próximas fases do cessar-fogo em Gaza. Em vigor desde ontem, o acordo prevê que o Hamas deve libertar até segunda-feira os 48 reféns israelenses que ainda estão sobre seu controle. Israel, por sua vez, vai deve libertar 250 prisioneiros palestinos que estão nas mãos do exército israelense.

Não se sabe se Benjamin Netanyahu participará da cúpula. Apesar disso, Trump se disse confiante com a manutenção do cessar-fogo, garantindo que os EUA vão auxiliar nas tratativas.

Israel começa a transferir presos

Cerca de 250 prisioneiros de Israel começaram a ser levados para uma prisão em Ofer, na Cisjordânia ocupada, e para Ketziot. Os locais, ao sul de Israel, ficam próximo da fronteira com o Egito e facilitarão a logística das trocas, segundo o serviço penitenciário israelense, em comunicado.

Os presos de Israel permanecem nessas prisões até ordem de líderes para continuar a operação de troca. Espera-se que o acordo seja concretizado e a troca com os reféns do Hamas aconteça até segunda-feira. Milhares de funcionários, incluindo agentes penitenciários, "trabalharam durante toda a noite para implementar a decisão do governo: 'O marco para a libertação de todos os reféns israelenses'", afirmou o serviço penitenciário.

O Hamas, por sua vez, também começou a reunir os reféns, segundo os Estados Unidos. O acordo de cessar-fogo definiu que Israel liberte neste primeiro momento 250 prisioneiros palestinos em troca de 48 reféns israelenses mantidos em Gaza —vivos ou mortos. Entre os presos em Israel estão, inclusive, pessoas que cumprem penas de prisão perpétua por ataques.

Mais para frente, outros 1.700 palestinos devem ser libertados pelo Exército de Israel. Entre o grupo estão civis, incluindo mulheres e crianças, que foram capturados desde os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023.

Enquanto isso, milhares de palestinos começam a voltar ao norte da Faixa de Gaza. Com o reposicionamento das tropas israelenses, deixando de ocupar 75% do território para 53%, os civis tentam recomeçar em meio aos escombros relatando destruição de bairros inteiros de suas cidades. Fontes disseram para a AFP que o clima é de alívio misturado com medo de que o acordo não se concretize integralmente.

Mais de 500 mil pessoas já retornaram à Cidade de Gaza entre sexta e sábado. A informação é de Mahmoud Basal, porta-voz da agência de ajuda que opera sob a autoridade do grupo islamista palestino Hamas. O Exército israelense alertou que algumas áreas no norte do território permanecem "extremamente perigosas" para a população civil.

Desarmamento do Hamas

Um ponto de impasse nessa fase inicial do acordo é o desarmamento do Hamas, que disse que o tema está "fora de discussão". O plano costurado pelos Estados Unidos prevê anistia a combatentes que entregarem seus arsenais. Contudo, para o Hamas isso só deve acontecer após a criação de um Estado palestino soberano com Jerusalém como capital.

A proposta de entregar as armas está fora de discussão e não é negociável.

Membro do Hamas para a AFP

O líder de Israel, Benjamin Netanyahu sempre relatou que o objetivo era acabar com o Hamas. O impasse das armas deve seguir sendo um problema a ser discutido numa possível segunda parte do acordo. Questões referentes à reconstrução de Gaza também devem influenciar nas tratativas.

Milhares de mortes em dois anos

Desde a escalada do conflito, mais de 67 mil pessoas morreram em Gaza. Boa parte das vítimas eram mulheres e crianças e estima-se que mais de 170 mil ficaram feridos. Por outro lado, 1.600 israelenses perderam a vida.

A devastação em Gaza levou a destruição de 90% das moradias. Quase dois milhões de pessoas tiveram que ser deslocadas com avanço da fome e falta de ajuda humanitária após intensos bloqueios israelenses. Hospitais, escolas e outros prédios públicos também deixaram de existir.

*com AFP e Reuters