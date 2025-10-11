Topo

Drones ucranianos atingem refinaria de petróleo russa Bashneft, diz fonte de Kiev

11/10/2025 10h04

KIEV (Reuters) - Drones ucranianos atingiram a refinaria de petróleo russa Bashneft em Ufa, causando explosões e um incêndio, disse uma fonte do serviço de segurança ucraniano SBU à Reuters neste sábado.

"Este é o terceiro ataque profundo do SBU em Bashkortostan no último mês -- a 1.400 quilômetros da Ucrânia. Tais ataques demonstram que não há lugares seguros na retaguarda profunda da Federação Russa", disse a fonte.

(Reportagem de Anastasiia Malenko)

