Topo
Economia

Real sustentará ganhos frente ao dólar em 2025, apesar de risco fiscal

iStock
Imagem: iStock
do UOL

Do UOL, em São Paulo

11/10/2025 05h30

O real abriu o mês de outubro em queda de 3,36% frente ao dólar, refletindo temores sobre a situação financeira do Brasil, após acumular alta de quase 14% nos três primeiros trimestres. Mas, apesar das dificuldades do governo para fechar o Orçamento e garantir o compromisso de zerar o déficit fiscal neste ano, com superávit a partir de 2026, economistas avaliam que o cenário não ameaça anular a valorização do real em relação à moeda norte-americana desde o começo do ano.

O que aconteceu

Queda acumulada do dólar entre janeiro e setembro foi a maior em quase dez anos. A baixa de 13,9% da moeda norte-americana em relação ao real nos três primeiros trimestres deste ano — de R$ 6,180 para R$ 5,322 — é a mais expressiva para o período desde 2016, quando o dólar recuou 17,6%, de R$ 3,948 para R$ 3,252.

Relacionadas

Haddad comemora unanimidade para isenção do IR e vê apoio similar no Senado

Câmara aprova isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000 por mês

Calculadora: quanto você deixará de pagar com isenção do Imposto de Renda

Primeiros pregões do quarto trimestre marcam perda de força do real. Nos oito dias úteis iniciais de outubro, a cotação comercial da divisa aparece 3,3% mais alta em relação ao real e modera a queda anual para cerca de 11%. A variação reflete, principalmente, as dúvidas sobre medidas que buscam aumentar a arrecadação para cumprir a meta de zerar o déficit público em 2025 e atingir o superávit fiscal no próximo ano.

Instabilidade fiscal afasta investimentos do Brasil e enfraquece o real. Os problemas relacionados à elevação dos gastos públicos resultam em incertezas que reduzem a credibilidade do país. O cenário adverso direciona os olhares de investidores estrangeiros a moedas de países que oferecem menor risco e maior capacidade de cumprir suas obrigações financeiras, a exemplo do dólar.

Elevação de gastos do governo sem alternativas para compensação motiva os temores. "A isenção do Imposto de Renda, a ideia de zerar as tarifas de ônibus e o vale-gás trazem preocupação para o mercado", afirma Jacques Zylbergeld, superintendente de câmbio do Banco Rendimento.

Derrota do governo na tentativa de compensar a elevação do IOF agrava a situação. A perda de validade da MP (Medida Provisória) 1.303, editada para fechar o Orçamento de 2026, resultará em uma perda arrecadatória estimada em R$ 17 bilhões no ano que vem. "Esse é um dos motivos para a depreciação do câmbio nos últimos dias", avalia Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo. Ele prevê o anúncio imediato de novas medidas para recompor o eventual prejuízo.

O risco fiscal cresceu e pode ficar cada vez mais presente. Além disso, a sazonalidade do câmbio no final do ano não é favorável. Há muitas saídas de remessa de lucros e dividendos e pagamento de serviços e transportes com as viagens e fretes internacionais.
Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo

Desvalorização igual à do último trimestre de 2024 é improvável. Nos últimos três meses do ano passado, a cotação da moeda norte-americana subiu 13,45% frente ao real. A valorização foi impulsionada justamente por temores do descumprimento das metas do arcabouço fiscal.

Apesar do risco fiscal, cenário global segue favorável ao Brasil. "Não vemos espaço para uma elevação do dólar agora. Pelo contrário, observamos a manutenção do nível atual e alguns analistas estão esperando uma queda no preço", avalia Nelson Rocha, presidente do Banco de Ribeirão Preto.

Se não houvesse o risco fiscal, o dólar poderia estar beirando os R$ 5 ou R$ 4,90. Mas, devido a essa preocupação e a perspectiva de expansão de gastos, a moeda, apesar da desvalorização global, se mantenha nos níveis de R$ 5,30 e R$ 5,40.
Jacques Zylbergeld

Diferença entre as taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos atua a favor do real. A discrepância entre a taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, e os juros dos EUA, na faixa entre 4% e 4,25% ao ano, atrai investimentos para a economia nacional. A divergência torna o Brasil mais atrativo para investidores e beneficia a moeda brasileira. "Esse movimento de carry trade [diferença entre as taxas de juros] positivo favorece a valorização do real", afirma Zylbergeld.

Com a taxa de juros na magnitude atual, temos claramente um colchão amortecedor muito relevante para o comportamento da taxa de câmbio.
Nelson Rocha, presidente do Banco de Ribeirão Preto

"Tarifaço" determinado por Donald Trump também contribuiu para a queda do dólar. As sobretaxas impostas pela Casa Branca sobre a importação de produtos de centenas de países foram outro fator determinante para a perda de força global da moeda.

Desvalorização do dólar no mundo ajuda indústria dos EUA. "Essa depreciação do dólar é causada de uma maneira proposital pela promessa de reindustrializar o país", explica Zylbergeld, do Banco Rendimento. Um dólar mais barato torna as importações mais caras para os americanos e favorece suas exportações, o que afinal torna a indústria local mais competitiva.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Economia

Economia

Como financiar imóvel de até R$ 2,25 milhões com juro máximo de 12% ao ano

Empreendedorismo

Ele fatura R$ 10 milhões com negócio de saladas personalizadas

Economia

'Meta é democratizar acesso', diz fundadora de marca de cannabis medicinal

Economia

Novas regras da China sobre terras-raras entram em vigor em 1º/12; entenda

Economia

Primeira parcela do décimo terceiro: até quando empresas têm de pagar?

Economia

Veja quais famílias terão direito a até R$ 30 mil para reformar a casa

Economia

Shutdown: Trump inicia demissões em massa em meio à paralisação

Economia

Pessoas com câncer têm direito a benefícios do INSS; veja como solicitar

Economia

PIS/Pasep: Abono extra será pago dia 15; quem tem direito e como receber?

Economia

Odete Roitman ainda inspira os chefes? Paulo Camargo estreia coluna no UOL

Economia

Americanas abrem 5.000 vagas no Brasil; saiba como se inscrever

Economia

A lição de Jeff Bezos: por que começar em uma grande empresa faz diferença

Economia

Nova regra de crédito financia imóvel de até R$ 2,25 milhões a 12% ao ano

Economia

Governo proíbe Banco Master de conceder empréstimo consignado a aposentados

Economia

Mickey, Homem Aranha e mais: Oggi Sorvetes anuncia parceria com a Disney

Economia

Crédito do Trabalhador: tenho direito ao empréstimo? Como pedir?

Economia

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário liberado pelo governo

Empreendedorismo

Eles faturam R$ 800 mil repaginando kombis: 'Começamos para sobreviver'

Economia

Salário mínimo teve reajuste de R$ 106 em 2025; veja valor do piso nacional

Economia

Calendário de pagamentos do INSS de outubro: veja todas as datas

Economia

Governo confirma datas de pagamento do Bolsa Família em outubro; veja

Economia

Por falta de crédito, ela criou fintech que já fatura R$ 123 milhões ao ano

Economia

Haddad: Lobby de privilegiados derrubou MP dos bancos e bets

Economia

Concurso Unificado de PE oferece 460 vagas com salários de até R$ 11,3 mil

Economia

China mira indústria bélica dos EUA e restringe exportação de terras-raras

Economia

Luz do Povo: veja quem tem direito e como receber desconto na energia

Economia

Bolsa e dólar reagem a IPCA e queda da MP de bets e bancos

Economia

Diretor da Amcham: Ligação de Trump pode indicar redução ampla em tarifas

Economia

Contas de luz mais caras impulsionam maior inflação de setembro em 4 anos

Economia

Haddad diz que Tarcísio atuou contra MP do IOF para 'proteger a Faria Lima'

Economia

Aprenda a pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS

Economia

Marca de cannabis medicinal foca em bem-estar: 'Não só para doença crônica'

Felipe Salto

Revés no Congresso com MP 1.303 dificulta ainda mais o equilíbrio fiscal

Economia

Confira o calendário do saque-aniversário do FGTS até o fim do ano

Economia

Isenção do IR até R$ 5.000 tem potencial inflacionário, avaliam economistas

Economia

Salário mínimo nacional teve aumento de 7,5% em 2025; veja valor atual

Economia

Governo confirma datas de pagamento do INSS de outubro; confira

Economia

Bolsa Família de outubro: confira calendário de datas de pagamento completo

Economia

CEO da Nestlé: 'Vou embora do escritório às 18h, aconteça o que acontecer'

Economia

Governo sofre derrota e vê caducar MP que traria R$ 17 bilhões aos cofres

Economia

Para desgastar oposição, governo leva MP à votação e é derrotado

Economia

Saque-aniversário do FGTS: entenda o que muda nas regras em novembro

Economia

Resistência à MP dos bancos e bets no Congresso é eleitoral, diz Haddad

Economia

Gol anuncia expansão e contratará 30 copilotos por mês até fim de 2025

Economia

Mulher é reprovada em concurso por ter câncer, mas Justiça anula decisão

Economia

AGU derruba site falso que prometia vagas de emprego nos Correios

Economia

Corrida pré-tarifaço fez porto de Santos bater recorde de embarques