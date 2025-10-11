O real abriu o mês de outubro em queda de 3,36% frente ao dólar, refletindo temores sobre a situação financeira do Brasil, após acumular alta de quase 14% nos três primeiros trimestres. Mas, apesar das dificuldades do governo para fechar o Orçamento e garantir o compromisso de zerar o déficit fiscal neste ano, com superávit a partir de 2026, economistas avaliam que o cenário não ameaça anular a valorização do real em relação à moeda norte-americana desde o começo do ano.

O que aconteceu

Queda acumulada do dólar entre janeiro e setembro foi a maior em quase dez anos. A baixa de 13,9% da moeda norte-americana em relação ao real nos três primeiros trimestres deste ano — de R$ 6,180 para R$ 5,322 — é a mais expressiva para o período desde 2016, quando o dólar recuou 17,6%, de R$ 3,948 para R$ 3,252.

Primeiros pregões do quarto trimestre marcam perda de força do real. Nos oito dias úteis iniciais de outubro, a cotação comercial da divisa aparece 3,3% mais alta em relação ao real e modera a queda anual para cerca de 11%. A variação reflete, principalmente, as dúvidas sobre medidas que buscam aumentar a arrecadação para cumprir a meta de zerar o déficit público em 2025 e atingir o superávit fiscal no próximo ano.

Instabilidade fiscal afasta investimentos do Brasil e enfraquece o real. Os problemas relacionados à elevação dos gastos públicos resultam em incertezas que reduzem a credibilidade do país. O cenário adverso direciona os olhares de investidores estrangeiros a moedas de países que oferecem menor risco e maior capacidade de cumprir suas obrigações financeiras, a exemplo do dólar.

Elevação de gastos do governo sem alternativas para compensação motiva os temores. "A isenção do Imposto de Renda, a ideia de zerar as tarifas de ônibus e o vale-gás trazem preocupação para o mercado", afirma Jacques Zylbergeld, superintendente de câmbio do Banco Rendimento.

Derrota do governo na tentativa de compensar a elevação do IOF agrava a situação. A perda de validade da MP (Medida Provisória) 1.303, editada para fechar o Orçamento de 2026, resultará em uma perda arrecadatória estimada em R$ 17 bilhões no ano que vem. "Esse é um dos motivos para a depreciação do câmbio nos últimos dias", avalia Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo. Ele prevê o anúncio imediato de novas medidas para recompor o eventual prejuízo.

O risco fiscal cresceu e pode ficar cada vez mais presente. Além disso, a sazonalidade do câmbio no final do ano não é favorável. Há muitas saídas de remessa de lucros e dividendos e pagamento de serviços e transportes com as viagens e fretes internacionais.

Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo

Desvalorização igual à do último trimestre de 2024 é improvável. Nos últimos três meses do ano passado, a cotação da moeda norte-americana subiu 13,45% frente ao real. A valorização foi impulsionada justamente por temores do descumprimento das metas do arcabouço fiscal.

Apesar do risco fiscal, cenário global segue favorável ao Brasil. "Não vemos espaço para uma elevação do dólar agora. Pelo contrário, observamos a manutenção do nível atual e alguns analistas estão esperando uma queda no preço", avalia Nelson Rocha, presidente do Banco de Ribeirão Preto.

Se não houvesse o risco fiscal, o dólar poderia estar beirando os R$ 5 ou R$ 4,90. Mas, devido a essa preocupação e a perspectiva de expansão de gastos, a moeda, apesar da desvalorização global, se mantenha nos níveis de R$ 5,30 e R$ 5,40.

Jacques Zylbergeld

Diferença entre as taxas de juros do Brasil e dos Estados Unidos atua a favor do real. A discrepância entre a taxa Selic, atualmente em 15% ao ano, e os juros dos EUA, na faixa entre 4% e 4,25% ao ano, atrai investimentos para a economia nacional. A divergência torna o Brasil mais atrativo para investidores e beneficia a moeda brasileira. "Esse movimento de carry trade [diferença entre as taxas de juros] positivo favorece a valorização do real", afirma Zylbergeld.

Com a taxa de juros na magnitude atual, temos claramente um colchão amortecedor muito relevante para o comportamento da taxa de câmbio.

Nelson Rocha, presidente do Banco de Ribeirão Preto

"Tarifaço" determinado por Donald Trump também contribuiu para a queda do dólar. As sobretaxas impostas pela Casa Branca sobre a importação de produtos de centenas de países foram outro fator determinante para a perda de força global da moeda.

Desvalorização do dólar no mundo ajuda indústria dos EUA. "Essa depreciação do dólar é causada de uma maneira proposital pela promessa de reindustrializar o país", explica Zylbergeld, do Banco Rendimento. Um dólar mais barato torna as importações mais caras para os americanos e favorece suas exportações, o que afinal torna a indústria local mais competitiva.