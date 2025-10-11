Topo

Notícias

Covid-19 pode causar ansiedade hereditária, diz estudo em ratos

11/10/2025 07h20

A infecção por covid-19 causa alterações no esperma de ratos que podem aumentar a ansiedade em seus descendentes, sugerindo possíveis efeitos duradouros da doença em gerações futuras, revelou um estudo publicado neste sábado (11). 

Para o estudo, pesquisadores do Instituto Florey de Neurociência e Saúde Mental em Melbourne, Austrália, infectaram ratos machos com o vírus que causa a covid, cruzaram-nos com fêmeas e avaliaram os impactos na saúde de seus descendentes. 

"Descobrimos que os descendentes apresentaram comportamentos mais ansiosos em comparação com os descendentes de pais não infectados", disse Elizabeth Kleeman, primeira autora da pesquisa. 

O estudo, publicado na revista científica Nature Communications, descobriu que todos os descendentes de pais infectados com covid apresentaram essas mesmas alterações. 

As fêmeas, em particular, apresentaram "mudanças significativas" na atividade de certos genes no hipocampo, a parte do cérebro que regula as emoções.

Isso "pode contribuir para o aumento da ansiedade que observamos nos filhos, por meio da herança epigenética e do desenvolvimento cerebral alterado", disse Carolina Gubert, coautora da pesquisa. 

As pesquisadoras afirmaram que seu trabalho é o primeiro do gênero a demonstrar o impacto a longo prazo da infecção por covid-19 no comportamento e no desenvolvimento cerebral das gerações futuras. 

Elas descobriram que o vírus alterou moléculas no RNA do esperma dos pais, algumas das quais estão "envolvidas na regulação de genes conhecidos por serem importantes no desenvolvimento cerebral", afirmou o instituto. 

"Essas descobertas sugerem que a pandemia de covid-19 pode ter efeitos duradouros nas gerações futuras", disse Anthony Hannan, pesquisador principal. 

No entanto, Hannan esclareceu que mais estudos são necessários para determinar se as mesmas alterações ocorrem em humanos.

"Se nossas descobertas forem aplicadas a humanos, isso poderá impactar milhões de crianças e suas famílias em todo o mundo, com implicações significativas para a saúde pública", disse Hannan. 

A pandemia de covid-19, que começou no início de 2020, causou mais de sete milhões de mortes em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, embora o número real de vítimas seja provavelmente muito maior. 

Tanto a doença quanto as respostas oficiais a ela tiveram impactos profundos na saúde mental a nível global.

Pesquisas mostraram que pessoas mais jovens, que foram forçadas ao isolamento durante um período social crucial de suas vidas, sofreram o maior golpe na saúde mental.

oho/mjw/rnr/sag/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Israel começa a transferir prisioneiros palestinos em preparação para a troca de reféns em Gaza (serviço prisional)

Premiê francês faz apelo pelo fim de "espetáculo ridículo" conforme prazo para orçamento se aproxima

Após 2 anos de guerra e mais de 65 mil mortos, palestinos voltam a Gaza com trégua histórica entre Israel e Hamas

Ex-presidente dos EUA Joe Biden está fazendo radioterapia contra câncer, informa NBC News

Pelo menos 60 pessoas morrem em ataque contra Al-Fashir, no Sudão, dizem ativistas

'Como tráfico de pessoas': a odisseia de um cubano deportado pelos EUA para um remoto país africano

Drones ucranianos atingem refinaria de petróleo russa Bashneft, diz fonte de Kiev

Exposição no Rio valoriza imaginário periférico de Deneir Martins

SP tem alerta de chuva e ventos fortes entre sábado e segunda; veja previsão

Alto comandante militar dos EUA visita Gaza e reafirma que não haverá mobilização de tropas

Fiocruz e UFMG firmam parceria para expandir centro de vacinas