Topo

Notícias

Corpos de 61 migrantes são recuperados no oeste de Trípoli, na Líbia, diz centro médico

11/10/2025 16h27

TRÍPOLI (Reuters) - Pelo menos 61 corpos de migrantes foram recuperados nas últimas duas semanas na costa a oeste da capital líbia, Trípoli, informou um centro médico em um comunicado neste sábado.

O Centro de Medicina de Emergência e Apoio, sob o Ministério da Saúde, disse que os corpos foram recuperados da área de Zuwara a Ras Ijdir, perto da fronteira com a Tunísia.

"Restos de três corpos foram encontrados em Mellitah e 12 corpos em Zuwara, todos eles pertencentes a migrantes irregulares", disse o centro.

Outro grupo de 34 corpos foi recuperado em Zuwara, Abu Kammash e Mellitah, acrescentou o centro.

Ele acrescentou que 12 corpos foram enterrados, mas alguns outros foram transportados para o necrotério para autópsias e documentação.

Fotos de médicos foram postadas na página verificada do centro no Facebook, mostrando-os recuperando os corpos das praias e colocando-os em sacos plásticos brancos.

Em meados de setembro, a Organização Internacional para Migração (OIM) disse que pelo menos 50 pessoas haviam morrido depois que uma embarcação que transportava 75 refugiados sudaneses pegou fogo na costa da Líbia.

De acordo com dados da OIM, um total de 894.890 migrantes de 45 nacionalidades estavam residindo em 100 municípios líbios.

A Líbia tornou-se uma rota de trânsito para migrantes que fogem de conflitos e da pobreza para a Europa pelo Mediterrâneo desde a queda do ditador Muammar Kaddafi, em 2011, durante uma revolta apoiada pela Otan.

(Reportagem de Ahmed Elumami)

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Hamas está pronto para a luta se guerra for retomada, declara alto comandante

Irã diz que está aberto a uma proposta nuclear "justa e equilibrada" dos EUA

Hamas antecipa conversas "difíceis" sobre próxima fase do plano de paz para Gaza

Tiros são trocados entre forças paquistanesas e afegãs ao longo da fronteira

Monaco anuncia belga Sébastien Pocognoli como novo técnico

Corpos de 61 migrantes são recuperados no oeste de Trípoli, na Líbia, diz centro médico

Vaticano confirma encontro entre Lula e papa Leão XIV na segunda-feira, 13

STF tem provas contra Filipe Martins por tentativa de golpe de Estado? Confira

Morre atriz vencedora do Oscar Diane Keaton aos 79 anos

Nenhum sobrevivente após explosão em fábrica nos EUA

Atriz Diane Keaton morre aos 79 anos, informa a People