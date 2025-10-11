Corpos de 61 migrantes são recuperados no oeste de Trípoli, na Líbia, diz centro médico

TRÍPOLI (Reuters) - Pelo menos 61 corpos de migrantes foram recuperados nas últimas duas semanas na costa a oeste da capital líbia, Trípoli, informou um centro médico em um comunicado neste sábado.

O Centro de Medicina de Emergência e Apoio, sob o Ministério da Saúde, disse que os corpos foram recuperados da área de Zuwara a Ras Ijdir, perto da fronteira com a Tunísia.

"Restos de três corpos foram encontrados em Mellitah e 12 corpos em Zuwara, todos eles pertencentes a migrantes irregulares", disse o centro.

Outro grupo de 34 corpos foi recuperado em Zuwara, Abu Kammash e Mellitah, acrescentou o centro.

Ele acrescentou que 12 corpos foram enterrados, mas alguns outros foram transportados para o necrotério para autópsias e documentação.

Fotos de médicos foram postadas na página verificada do centro no Facebook, mostrando-os recuperando os corpos das praias e colocando-os em sacos plásticos brancos.

Em meados de setembro, a Organização Internacional para Migração (OIM) disse que pelo menos 50 pessoas haviam morrido depois que uma embarcação que transportava 75 refugiados sudaneses pegou fogo na costa da Líbia.

De acordo com dados da OIM, um total de 894.890 migrantes de 45 nacionalidades estavam residindo em 100 municípios líbios.

A Líbia tornou-se uma rota de trânsito para migrantes que fogem de conflitos e da pobreza para a Europa pelo Mediterrâneo desde a queda do ditador Muammar Kaddafi, em 2011, durante uma revolta apoiada pela Otan.

(Reportagem de Ahmed Elumami)