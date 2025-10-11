Comoção em Israel após suicídio de sobrevivente do festival de música Nova

Os israelenses acordaram neste sábado (11) envoltos em tristeza e comoção após o suicídio de Roei Shalev, que sobreviveu ao ataque do Hamas no festival Nova em 7 de outubro de 2023, onde sua namorada e melhor amigo morreram.

O corpo de Shalev foi encontrado na noite de sexta-feira em seu carro incendiado ao norte de Tel Aviv, horas depois de ele postar uma mensagem nas redes sociais expressando sua intenção de tirar a própria vida.

"Não aguento mais essa dor. Estou queimando por dentro (...) Só quero que essa dor acabe", escreveu ele em sua conta no Instagram.

Vários líderes políticos reagiram com consternação à notícia e pediram maior apoio à saúde mental dos sobreviventes dos ataques de 7 de outubro.

"É hora de o Estado de Israel tratar aqueles que sofrem de problemas de saúde mental como heróis, não como estatísticas", escreveu Avigdor Liberman, líder do partido conservador Israel Beitenu (Nosso Lar é Israel), no X.

"Roei não suportou a dor, mas outros ainda estão aqui lutando, lidando com a situação, tentando sobreviver. Devemos oferecer a eles toda a ajuda possível, para que não se sintam sozinhos", escreveu Yair Golan, líder do partido de esquerda Democratas.

A namorada de Shalev, Mapal Adam, e seu melhor amigo, Hili Solomon, foram assassinados diante dele no festival de música eletrônica Nova, no sul de Israel.

Os três tentavam se esconder debaixo de carros quando milicianos do movimento islamista Hamas lançaram seu ataque sem precedentes contra Israel.

Duas semanas após o massacre, a mãe de Shalev também tirou a própria vida. Segundo a mídia local, ela era muito próxima da namorada do filho e ficou devastada com a morte dela.

A guerra em Gaza eclodiu após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que resultou na morte de 1.219 pessoas em Israel, a maioria civis, de acordo com uma contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

Mais de 370 pessoas foram massacradas no festival de música Nova.

A campanha de Israel em Gaza matou pelo menos 67.682 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do território controlado pelo Hamas, números considerados confiáveis pela ONU.

