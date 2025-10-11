7,5 kg de glitter na casa do ex: tem como se livrar de tanto brilho?

O caso de uma jovem de Cuiabá que jogou 7 kg de glitter no carro e no apartamento do ex-namorado como vingança por conta de suposta traição viralizou nas redes sociais. Entre os comentários, os internautas discutem como o rapaz conseguirá limpar todo o material de seus pertences.

Por que é tão difícil se livrar do glitter?

O glitter é composto por minúsculos pedaços de um polímero chamado tereftalato de polietileno, ou PET. O material, geralmente com poucos milímetros, é revestido de alumínio e outra camada de plástico Segundo o portal especializado Live Science, tanto a composição quanto o tamanho compacto facilitam a aderência do glitter a qualquer objeto oleoso e úmido, e até mesmo a superfícies secas.

A dificuldade na remoção envolve fenômenos da física e da química. Diversas forças diferentes tornam o glitter um problema no momento de limpá-lo. Entre elas estão a estática, a viscosidade do ar e um fenômeno chamado forças de van der Waals. Entenda abaixo:

Estática

Quando o glitter gruda em superfícies secas, a causa provavelmente é a eletricidade estática, que ocorre quando dois objetos entram em contato e um deles transfere seus elétrons negativos para o outro. Isso faz com que um objeto seja carregado positivamente e o outro, negativamente.

Na física, cargas opostas se atraem. Este fenômeno explica por que, ao comprar uma embalagem de plástico de glitter, mesmo que o interior do frasco esteja seco, ele fica coberto por uma fina camada de glitter.

Viscosidade do ar

Em escalas muito pequenas, o ar é viscoso, comportando-se mais como um fluido do que como um gás. As partículas de glitter, por sua vez, são muito planas.

Ao colocar um objeto plano e fino sobre uma mesa muito lisa —um pedaço de papel, por exemplo -, você verá que a folha permanece relativamente parada. Para movê-la, talvez você tenha dificuldades, a menos que consiga levantar uma das bordas. Isso ocorre porque o papel empurra para fora todo o ar que está abaixo dele.

O peso do ar sobre o papel o empurra para baixo, e você precisa deixar um pouco de ar sob ele para permitir que o papel suba. As partículas de glitter podem se comportar de maneira semelhante, especialmente porque geralmente são minúsculas e planas.

Forças de van der Waals

A teoria descreve interações de atração ou repulsão entre moléculas. Por serem de curto alcance, essas forças conseguem atuar na pequena distância entre as moléculas. Em conjunto com a eletricidade estática, as forças de Van der Waals fazem com que o glitter grude nas superfícies onde encostam.

A viscosidade do glitter vai depender do local onde ele aderiu, como água ou uma superfície seca. Com a água, por exemplo, parte do efeito acontece por conta da tensão superficial, envolvendo a atração intermolecular. Por ter uma extremidade positiva e outra negativa, as moléculas de água se atraem como pequenos ímãs. Isso explica porque, se você molhar a mão e colocar areia sobre ela, a areia gruda —à medida que essas moléculas de água se atraem, elas prendem a areia. O mesmo fenômeno faria com que glitter — ou qualquer outra partícula pequena — grudasse nos seus dedos quando úmidos.

Como retirar o glitter?

O material é bastante resistente à limpeza. O primeiro passo é eliminar o excesso do chão e da superfície dos móveis, por exemplo, tentando agrupar todo o brilho. Se for difícil demais com as mãos, é possível usar "rolinhos" com cola —aqueles para tirar pelos - ou fita adesiva, como durex ou crepe. Outra sugestão é usar um secador, que pode ajudar a dispersar o glitter seco. Na sequência, aspire e jogue o conteúdo no lixo adequado.

Caso o glitter esteja em roupas, estas devem ir para a máquina sozinhas, para que outras peças não sejam "contaminadas". Ao final do ciclo, é necessário limpar o interior da lavadora, evitando afetar outras roupas nas próximas rodadas. Deixe as peças secarem e, se o brilho ainda resistir, use novamente fita adesiva.

No interior do carro, quanto mais seco o banco, mais fácil a remoção. Num primeiro momento, aspirador de pó é a melhor alternativa, tanto para os tapetes quanto para os bancos de couro ou tecido. Secador de cabelo até pode ajudar, mas há o risco de espalhar mais ainda o brilho. Se o banco for de tecido, use uma escova de cerdas macias — como as de sapateiros — e escove-os bem antes de passar o aspirador.

Para os bancos de couro, depois de aspirar, limpe com pano úmido e, se quiser, aplique hidratante específico para o material. Detergente neutro também pode ser usado com água, aplicados em um pano. Fuja de sabão de coco, sabão em pó e líquidos multiuso, que ressecam o couro e podem manchar bancos de tecido. Outro truque que funciona bem para o couro é passar óleo de coco ou óleo hidratante infantil em algodão em bola, esfregando sobre a marca. No carpete do carro, o combo aspiração, sabão e máquina a vapor (oferecida em empresas especializadas) é o mais indicado para o brilho que não quer sair.

*Com informações de matéria publicada em 11/02/2018