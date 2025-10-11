Como metanol foi parar em bebida de bar na Mooca a partir de fábrica em SBC

Falsificadores compraram etanol em posto de gasolina para adulterar bebidas em fábrica clandestina de São Bernardo do Campo, no ABC Paulistas, mas o combustível estava contaminado com metanol.

O que aconteceu

Polícia Civil de São Paulo achou fábrica clandestina de bebidas alcoólicas em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O Bar Torres, na Mooca, zona leste de São Paulo, é investigado após duas pessoas que beberam ali morrerem por intoxicação por metanol. A Polícia Científica confirmou que o metanol foi colocado de forma intencional nas bebidas, afastando hipóteses de contaminação acidental na higienização ou na cadeia de produção.

Local foi investigado após o dono de bar investigado apontar a fábrica e assumir que comprou bebidas de distribuidora ilegal. A fábrica foi fechada na sexta-feira (10), e oito pessoas foram levadas à delegacia. A dona da fábrica foi presa por adulteração de bebidas, um dos envolvidos está foragido e já tinha antecedentes por crimes semelhantes. O bar também foi fechado pela Vigilância Sanitária.

Investigação revelou que os falsificadores compraram etanol em posto para batizar as bebidas, mas combustível estaria com metanol. Segundo o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, o combustível foi usado principalmente em vodcas de marcas populares. Durante a vistoria no bar, nove garrafas foram apreendidas, das quais oito apresentavam altas concentrações de metanol, variando entre 14,6% e 45,1%.

Os responsáveis pelo posto também podem responder pelas mortes causadas pela ingestão do metanol. "Eu não descarto a tese de responder como coautores num possível homicídio, seja culposo ou por associação criminosa, porque ele tem responsabilidade sobre o etanol adulterado de gasolina", disse o secretário.

Vítimas e casos confirmados

As mortes de Ricardo Lopes e Marcos Antônio Jorge Jr. foram as primeiras associadas diretamente à fábrica de São Bernardo. Ricardo, 54 anos, passou mal em 12 de setembro e morreu quatro dias depois. Ambos haviam consumido bebidas no Bar Torres.

Até o momento, o estado de São Paulo tem 25 casos confirmados de intoxicação por metanol, com 5 mortes — três homens da capital, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo e um homem de 23 anos de Osasco. Outros 160 casos estão sob investigação, e 152 já foram descartados após análises clínicas.

Ao menos 15 bares tiveram licenças suspensas por venda irregular de bebidas. Eles estão proibidos de comercializar produtos alcoólicos. Desde 29 de setembro, já houve 24 prisões.

Envolvimento do PCC foi descartado

Tanto Derrite quanto o governador Tarcísio de Freitas descartaram o envolvimento do PCC no caso. Segundo eles, a falsificação de bebidas não é lucrativa o suficiente para o padrão de operação da facção. "Porque uma organização criminosa que lucra exponencialmente com tráfico de pasta base de cocaína, inclusive com o tráfico internacional, iria migrar para um negócio muito menos rentável?", disse Derrite.

Eu não descarto a tese de responder como coautores num possível homicídio, seja homicídio culposo, associação criminosa, porque ele tem responsabilidade sobre o etanol adulterado de gasolina. Aí vai depender da linha de investigação da autoridade que estiver tocando esse inquérito e a denúncia que for oferecida pelo Ministério Público"

Derrite

A Polícia Federal também investiga a origem do metanol. Uma das hipóteses analisadas pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é a de que o produto tenha vindo de caminhões e tanques abandonados por facções criminosas após a Operação Tank, deflagrada contra o envolvimento do crime organizado no setor de combustíveis.

O que é o metanol

Metanol é um tipo de álcool (metílico) incolor e altamente tóxico. Ele é semelhante ao etanol na aparência, mas impróprio para consumo humano, e é usado legalmente como solvente e na produção de combustíveis. Sua adição a bebidas é ilegal e mortal.

10 ml de metanol puro podem causar cegueira, e 30 ml podem ser letais. As informações são do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC). A exposição provoca náusea, vômito, visão turva, convulsões, coma e morte.