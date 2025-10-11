Colégio Santa Cruz apura caso de racismo e antissemitismo contra professor

O colégio Santa Cruz, na zona oeste de São Paulo, investiga um caso de racismo e antissemitismo contra um professor. Alunos do grêmio estudantil divulgaram ontem uma nota de repúdio sobre o caso.

O que aconteceu

Aluno teria entregue uma suástica ao professor, que é negro. De acordo com relatos de pais de alunos do colégio, o garoto costumava desenhar o símbolo no caderno.

Santa Cruz divulgou nota informando que investiga o caso. A instituição afirma que está "realizando reuniões com os alunos envolvidos e suas famílias para a definição das medidas educacionais cabíveis".

Tais atos ferem os valores do Colégio, que repudia qualquer forma de preconceito e desrespeito ao próximo. Nossos valores são trabalhados incansavelmente pelos educadores com os estudantes.

Colégio Santa Cruz, em nota

Grêmio estudantil disse repudiar o ocorrido. No texto, alunos afirmam que se trata de um "ato de violência injustificável". "Que um aluno desta escola tenha tido o atrevimento e o despeito de entregar uma suástica nas mãos de um professor nos envergonha e horroriza profundamente".

Não bastando, somam-se a esse episódio manifestações de intolerância que vêm se repetindo entre os alunos nos últimos anos, violência cruel e injustificada que tem se alastrado impune. Ainda assim, não percam a esperança: mobilizemo-nos. Acordemos. Dessa vez não deixaremos passar, não de novo. Devemos nos manifestar e não podemos permitir o desrespeito. Grêmio Estudantil do Colégio Santa Cruz

Racismo x injúria racial

A Lei de Racismo, de 1989, engloba "os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". O crime ocorre quando há uma discriminação generalizada contra um coletivo de pessoas. Exemplo disso seria impedir um grupo de acessar um local em decorrência da sua raça, etnia ou religião.

O autor de crime de racismo pode ter uma punição de 1 a 5 anos de prisão. Trata-se de crime inafiançável e não prescreve. Ou seja: no caso de quem está sendo julgado, não é possível pagar fiança; para a vítima, não há prazo para denunciar.

Já a injúria racial consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem a fim de atacar a dignidade de alguém de forma individual. Um exemplo de injúria racial é xingar um negro de forma pejorativa utilizando uma palavra relacionada à raça.

Saiba como denunciar

Você pode procurar delegacias especializadas, como, por exemplo, o Decradi em São Paulo e o Geacri em Goiás, ou ainda fazer um boletim de ocorrência em qualquer delegacia física ou online.

Caso seja um flagrante, ligue para o 190. Por telefone você também pode ligar no Disque 100 ou no Disque Denúncia da sua cidade.